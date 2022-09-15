Гражданам России и Беларуси с постоянным ВНЖ в Латвии запретят хранить оружие

Сегодня Сейм концептуально поддержал поправки к Закону "Об обороте оружия", которые предусматривают бессрочное аннулирование с 1 июня 2023 года разрешений на хранение и ношения огнестрельного оружия, выданных гражданам России и Беларуси, получившим постоянный вид на жительство в Латвии.

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В то же время ожидается, что в силу вступят поправки, согласно которым неграждане Латвии не будут иметь права приобретать, хранить, носить и перевозить охотничье и спортивное оружие.

Поправки внесли депутаты Рихардс Колс, Янис Домбрава, Юрис Ранцанс, Кришьянис Фелдманс, Эдвинс Шноре, Айнарс Башкис и Янис Витенбергс.

В анотации законопроекта сказано, что он разработан с целью укрепления национальной безопасности, так как органы государственной безопасности считают, что граждане соответствующих стран, имеющие огнестрельное оружие, потенциально могут представлять угрозу национальной и общественной безопасности Латвии.

Депутат Андрей Юдин ("Новое Единство") высказал мнение, что сначала следует пригласить представителей МВД, чтобы выяснить, кому из граждан России и Белоруссии были выданы разрешения на ношение огнестрельного оружия, поскольку он не думает, что министерство выдавало эти разрешения без оценки рисков. Однако вопрос о том, следует ли вообще выдавать иностранцам разрешение на ношение огнестрельного оружия, необходимо обсудить. Юдин подчеркнул, что не следует поднимать ажиотаж, потому что "это не партизаны из соседней страны, которые пришли сюда, чтобы причинить ущерб Латвии".

В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан России и Беларуси.