Гражданам Украины в Латвии будут доступны все оплаченные государством медуслуги
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Каждый гражданин Украины, прибывший в Латвию иди уже находящийся в ней, но не имеющий возможность из-за войны вернуться домой, получит все оплаченные Латвийским государством медицинские услуги. Речь идет о тех же услугах, которые доступны жителям Латвии.

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В Министерстве здравоохранения пояснили, что граждане Украины смогут получить услуги семейных врачей, консультации врачей-специалистов, провести лабораторные и диагностические исследования (по назначению семейного врача или врача-специалиста).

Также украинцы смогут получить первую неотложную медицинскую помощь, лечение в больницах, медицинскую реабилитацию, компенсируемые государством медикаменты и устройства. Граждане Украины смогут вакцинироваться, в том числе, и от Covid-19.

Оплаченные государством медицинские услуги будут доступны и прибывшим в Латвию военнослужащим Украины.

Министерством здравоохранения Латвии совместно с Национальной службой здоровья (НСЗ) разработан и издан информативный материал на украинском и английском языках с наиболее важной информацией о доступных медицинских услугах, порядке их получения и информационных телефонах.

В свою очередь, граждане Украины смогут узнать ответы на интересующие вопросы, связанные с получением медицинских услуг, позвонив на бесплатную справочную линию 8000 1234 (информация на английском и русском языках) или написав письмо на адрес электронной почты nvd@vmnvd.gov.lv

Минздрав также собрал информацию о центрах психоэмоциональной поддержки, которые готовы оказать безвозмездную помощь детям, покидающим Украину, и их семьям, а также взрослым. Эта информация регулярно обновляется на сайте Министерства здравоохранения.

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