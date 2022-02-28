Граждане Латвии смогут служить в войсках Украины, а военнослужащие Украины — натурализоваться в Латвии

Сейм cрочно утвердил внесение поправок в законы, разрешающие гражданам Латвии в порядке исключения служить в вооруженных силах Украины, а также постановил, что служба в вооруженных силах Украины не будет ограничением для получения гражданства Латвийской Республики в порядке натурализации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заседание Сейма сегодня началось с минуты молчания в память о погибших в Украине.

В повестке дня Сейма сегодня были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оба законопроекта были утверждены единогласно в срочном порядке в двух чтениях в течение 20 минут. Законодательные изменения вступают в силу уже завтра.

Во-первых, в Закон "О национальной безопасности" внесена поправка, которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооруженных силах иностранных государств, если речь идет об Украине.

Во-вторых, в Закон "О гражданстве" внесены изменения, предусматривающие, что службв в вооруженных силах Украины не будет рассматриваться обстоятельством, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или рассматриваться как причина для лишения гражданства Латвии.