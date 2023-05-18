Граждане РФ и знание госязыка: экзамен не сдал каждый второй

Экзамен по латышскому языку пока смогла сдать только половина (или 49%) граждан России в Латвии. Такие данные в период с 11 апреля по 7 мая обобщил Государственный центр содержания образования.

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В общей сложности экзамен на знание государственного языка успели пройти 4995 живущих в Латвии граждан Российской Федерации. С первого раза экзамен смогли сдать 49%, в свою очередь 51% придется сдавать тест повторно — набрать необходимое количество баллов им не удалось.

В Риге экзамен сдавали 4139 человек, в Даугавпилсе — 257, а в Лиепае — 599.

Лучше всего граждане РФ справлялись с чтением на латысшком — средний балл в этой дициплине составляет 73%. В части прослушивания этот показатель достигает 71%, в устной речи — 67%.

Наибольшие трудности для граждан РФ представляла письменная часть теста на знание государственного языка, где средний полученный балл составляет 36% (среди тех, кто не сдал экзамен с первого раза). Общий средний балл в письменной части для всех экзаменируемых составляет 56%.

Экзамен считается успешно пройденным, если по каждой дисциплине экзаменируемый набирает не менее 60% от максимального балла. Минимальное количество баллов каждой из дисциплин — 9, максимальное — 15.

Экзамены на знание госязыка языка для зарегистрированных участников продолжатся до 22 мая.

Как сообщалось, успешно пройденный экзамен на знание латышского языка стал обязательным условием, чтобы живущие в Латвии граждане РФ смогли сохранить здесь вид на жительство.