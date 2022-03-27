Граждане России останутся без ВНЖ? Готовятся поправки, но с исключениями

Перестать выдавать россиянам временные виды на жительство — за исключением некоторых случаев. Такие поправки готовит Министерство внутренних дел. С начала войны в Украине ажиотажа среди граждан РФ, желающих получить временный ВНЖ в Латвии, не наблюдается, сообщает LSM со ссылкой на программу de facto LTV.

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Мария Голубева, глава МВД, ранее заявила: для людей, которые бегут от режимов России и Беларуси, возможность получения вида на жительство должна сохраниться. К таковым, в частности, могут причисляться журналисты изданий, запрещенных на территориях упомянутых выше государств, или активисты, которые вышли на митинги. Кроме того, виды на жительство должны предоставляться в случае воссоединения семьи.

"Но в том, что касается будничных причин, поиска работы и подобного, я думаю, что сейчас важно контролировать, чтобы этот процесс был прозрачен для всех служб. А это значит, что поток не должен быть большим", — пояснила Голубева.

Латвия выдала иностранцам в общей сложности 46472 временных вида на жительство, причем россиянам — 10347. Из них половина получили право на документы после покупки недвижимости. Если учитывать и постоянные ВНЖ, в Латвии живет более 50 тыс. россиян.

Пока статистика не показывает возросшего интереса граждан России к временным видам на жительство в Латвии. С начала войны заявки подали 307 человек — это чуть меньше, чем в январе, когда желающих было 343.

Управление по делам гражданства и миграции рассказывает: те, чья заявка на ВНЖ одобрена, пока не могут ехать за документам — российским гражданам визы не дают.

Однако 160 россиян после начала войны получили гуманитарные визы, чтобы приехать в Латвию. Министерство иностранных дел поясняет: это журналисты, сотрудники сферы культуры и члены их семей — те, для кого существует риск преследования и кому министерство помогло пересечь границу.

"МИД достаточно много сталкивается со случаями, когда в Латвию переезжает бюро Deutsche Welle, бюро радио "Свобода". Открывается русская редакция. Будет достаточно много сотрудников, и часть будет гражданами России. Я думаю, в таких случаях разрешения на работу, временные виды на жительство можно было бы давать", — сказал глава МИД Эдгар Ринкевич.

Тенденция последних месяцев свидетельствует, что для большинства граждан России срок рассмотрения заявлений на новые временные ВНЖ продлевают, потому что доказательства о финансовых средствах предоставляют попавшие под санкции банки. В этом месяце около 10 отказов были связаны с возражениями служб безопасности.