Граждане России с ВНЖ с 1 августа могут записаться на повторный экзамен по латышскому

Те граждане России, кому не удалось с первого раза сдать экзамен по латышскому языку для сохранения постоянного вида на жительства, могут записаться на повторный.

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Запись продлится с 1 по 31 августа, а экзамен нужно будет сдать в период с 4 сентября по 30 ноября.

Освобождены от экзаменов люди с рядом диагнозов, люди старше 75 или младше 15 лет, а также те, кто получил высшее образование на латышском языке или закончил школу (среднюю или основную) на латышском языке либо по аккредитованной программе нацменьшинств, сдав централизованный экзамен по латышскому языку.

Полный список диагнозов, по которым можно получить освобождение, можно посмотреть на сайте Latvijas vestnesis. Максимально подробный гид для граждан России, которые хотят сохранить постоянный ВНЖ, можно почитать на портале Delfi.

Постоянные виды на жительство граждан России, которые не делали попытку сдать экзамен и не подали заявление на получение ПМЖ, утратят силу 2 сентября 2023 года. Им нужно будет покинуть Латвию до 2 декабря 2023 года, хотя министр внутренних дел Марис Кучинскис пообещал, что на этих людей никто не будет устраивать "охоту".