Граждане Украины смогут работать в Латвии без ковид-сертификатов до 1 апреля

До 1 апреля латвийские работодатели смогут принимать на работу граждан Украины и членов их семей, не требуя наличия ковид-сертификата. Такое решение во вторник, 15 марта, приняло правительство. Эта норма не распространяется на работников из других стран, которые прибыли в Латвию еще до российского вторжения в Украину, говорится в аннотации к проекту, который разработало Министерство здравоохранения.

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С 1 апреля соискатели убежища, которые работают очно, должны будут начать вакцинацию в течение двух недель.

В аннотации к проекту говорится, что у людей, пребывающих в Латвию, при себе не всегда имеются документы, подтверждающие факт вакцинации. А так как человеческие ресурсы, например, в детских садах или школах, необходимы уже сейчас, отсутствие документов о вакцинации может стать преградой к тому, чтобы получить там работу. Поэтому и необходим переходный период.

Подразумевается, что после 1 апреля правила об обязанности вакцинироваться для очной работы будут уточнены.