Гражданина Латвии в Белоруссии заперли в психбольнице
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Латвийского туриста задержали в Республики Беларусь и отправили в психиатрическую клинику. МИД Латвии напоминает о небезопасности посещения Белоруссии: оказание там консульской помощи латвийцам в последнее время крайне затруднено, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидении (LTV) портал Rus.lsm.lv.

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Причиной задержания латвийского гражданина стало, по данным МИД, то, что при проверке его телефона белорусские стражи порядка обнаружили SMS, в которых не выражалось поддержки режиму Лукашенко.

В психбольницу задержанного отправили для проведения проверок сроком на месяц. Консульские работники Латвии потребовали встречи с этим человеком — однако она невозможна, поскольку его перевели в учреждение закрытого типа.

"Мы действительно опасаемся за ситуацию с этим человеком, и в целом это один из примеров, ярко обрисовывающих подлинную ситуацию в Белоруссии, потому что там действительно регулярно людей на улице задерживают. За внешний вид. Если платье красное или зонтик белый. Или просто проверяют телефоны, и люди попадают в очень трудные ситуации, — говорит парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица. — Нужно сказать, мы все время предупреждали наших граждан в последние месяцы, что ситуация в Белоруссии опасна. И это действительно распространяется не только на военное напряжение, но это касается и граждан других стран. Так что и правда нужно проявлять осторожность и очень обдумывать поездки в Белоруссию. Поэтому Министерство иностранных дел очень не рекомендует туда ездить".

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