Гражданство Латвии у тех, кто поддерживает военные преступления, смогут отнять по решению суда

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду в двух чтениях поддержала поправки к Закону "О гражданстве", которые дают правовое обоснование отнимать гражданство у лиц, поддерживающих военные преступления. МИД настоял на том, что решение о лишении гражданства будет принимать суд, а не Управление по делам гражданства и миграции, как предлагало Министерство юстиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки вносятся в Закон "О гражданстве" в срочном порядке. Предусматривается, что уже в четверг, 7 апреля, Сейм утвердит эти поправки в окончательном чтении.

Поправки предложило внести в закон Министерство юстиции. Предлагаемая редакция 24-й статьи Закона "О гражданстве" предусматривает, что гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Предоставление такой поддержки или участие в осуществлении подобной деятельности будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности, предусматривают поправки.

Отнять гражданство можно будет в случае, если человек не станет в итоге лицом без гражданства, сообщает агентство LETA.

Министерство юстиции предлагало такую версию закона: решение о лишении гражданства должно было бы принимать Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ). Решение УДГМ могло бы быть обжаловано в суде.

Однако у Министерства иностранных дел были возражения против процесса принятия решения и процедуры обжалования. МИД предложил иную редакцию: решение о лишении гражданства должен принимать Административный районный суд, решение которого может быть обжаловано в Верховном суде. Решение Верховного суда будет уже окончательным и обжалованию не подлежит.

Депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции голосовали за обе версии поправок — Министерства юстиции и МИД. В итоге была утверждена редакция МИД, предусматривающая, что решение о лишении гражданство остается за судами.

Как уже сообщалось, вопрос о лишении гражданства тех, кто поддерживает военные преступления, стал актуальным в внутренней политике Латви после вторжения России в Украину 24 февраля. Принятие таких поправок дало бы государству право принять решение о лишении гражданства Латвии российского миллиардера Петра Авена, находящегося в санкционном списке ЕС.