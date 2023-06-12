Гревцова обжаловала неблагоприятный для себя приговор по делу о лжи ЦИК
Foto: LETA

Депутат 14-го Сейма Глория Гревцова подала жалобу на решение Рижского городского суда в Пардаугаве, которым она была приговорена к 160 часам общественных работ за предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Прокурор также опротестовал приговор.

Прокурор ранее просил суд приговорить Гревцову к 200 часам общественных работ и к штрафу в размере 6200 евро.

Ранее на судебном заседании Гревцова просила оправдать ее, утверждая, что в ходе судебного разбирательства ее вина не доказана.

Прокурор заявил в судебных прениях, что Гревцова знала о том, что заполненная анкета будет передана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что Гревцова представила своим однопартийцам достоверные сведения о своем образовании и опыте работы и что ошибка возникла в ЦИК при неверном вводе данных.

Кроме того, Гревцова подписала заявление в ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно реабилитировать Гревцову только за то, что она могла не читать анкету ЦИК.

Ранее защитник Гревцовой просил приобщить к материалам дела некоторые документы. Один документ связан с ответом ЦИК от 26 октября прошлого года председателю партии "За стабильность!" Алексею Росликову, в котором ЦИК отказала в возможности исправить данные, внесенные в анкету Гревцовой.

Также к делу была приложена распечатка электронного письма Гревцовой, в котором она отправила заполненную анкету ЦИК. По словам Гревцовой, это было сделано 1 июля. В отправленном электронном письме указывалось, что последним местом работы Гревцовой было ООО "Dolo", где она работала подсобным рабочим.

В разделе об образовании было указано, что Гревцова получила среднее образование в Рекавской средней школе в 2008 году.

Гревцова пока может продолжать выполнять свои обязанности депутата Сейма. Депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из состава Сейма со дня вступления приговора в законную силу. В Латвии три судебных инстанции.

Широкую известность Гревцова получила благодаря своей активности в социальной сети "TikTok".

На выборах в Сейм 14-го созыва партия "За стабильность" получила 11 мандатов. Позже Гревцова вышла из партии и присоединилась к политической партии "Apvienība Jaunlatvieši".

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