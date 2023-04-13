Гревцова пообещала до президентских выборов не раскрывать, за кого она собирается отдать свой голос

Депутат Сейма Глория Гревцова обещает не раскрывать свой выбор до голосования на президентских выборах, сообщает агентство LETA.

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Гревцова была избрана в 14-й Сейм по списку партии "Стабильность!", однако сейчас она является единственным депутатом, не принадлежащим ни к одной фракции. Именно ее голос может стать решающим для кандидата в президенты от "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, если вместе с "Объединенным списком" за него проголосуют оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), "Латвия на первом месте" и "Стабильность!". Вместе группа этих партий в настоящее время имеет 50 голосов.

Как заявила политик агентству LETA, Гревцова осознает, что ее голос может быть "весьма важным". При этом она допустила, что на результат президентских выборов могут повлиять и другие парламентарии, если они решат не соблюдать дисциплину фракций в вопросе, за кого из кандидатов голосовать. Гревцова отметила, что самое важное решение будет принято в процессе голосования, где останутся только два кандидата с наибольшим количеством голосов.

Депутату будет важно мнение ее избирателей и подписчиков в социальных сетях. Для нее будет важно, чтобы кандидаты смогли убедить в своем видении.

Политик призналась, что "не поддерживает" возможное повторное выдвижение кандидатуры Эгилса Левитса на пост президента.

Как сообщалось ранее, теоретически "решающим" голосом могла бы стать Глория Гревцова, ранее избранная по списку "Стабильность!". Она заявила агентству LETA, что вместе со своими избирателями и подписчиками в социальных сетях будет оценивать всех будущих кандидатов.

Изменить ход событий может, например, выдвижение кандидатуры вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса. Однако некоторые политики заявили, что Домбровскис уже публично дал понять, что не намерен претендовать на пост президента Латвии и для Латвии невыгодна ротация своих представителей в ЕС, потому что нет гарантий, что новый комиссар от Латвии получит такую же хорошую должность в Еврокомиссии.

Теоретически возможной альтернативой Пиленсу мог бы быть компромиссный претендент от СЗК и "Нового Единства", к которым могла бы присоединиться и ЛПМ.

В качестве еще одного возможного кандидата упоминалась заместитель генсека НАТО по публичной дипломатии Байба Браже, но это будет зависеть от ее решения. Точно так же среди потенциальных кандидатов упоминалось имя Яниса Сартса, директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО.