Grindeks не ушел из России: "Милдронат" латвийского производства по-прежнему можно купить в РФ

Недавние сообщения о том, что более сотни латвийских компаний продолжают экспортировать в Россию продукцию, вызвали громкий резонанс — хотя ни о каком нарушении санкций речь не идет. Однако такая практика действительно ставит перед латвийским бизнесом неприятные вопросы. Rus.LSM.lv разобрался, что происходит в самой "гуманитарной" экспортной отрасли, фармацевтической, на примере компании Grindeks.

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Латвия традиционно экспортирует много лекарств в Россию, Украину и Беларусь. Владелец Grindeks Киров Липман в апреле этого года заявил в интервью Латвийскому радио, что его компания постепенно покидает российский рынок. В недавно опубликованном годовом отчете правление Grindeks также сообщает, что компания "постепенно отказывается от деятельности в странах высокого риска, с которым относится и Россия". Но с уточнением, что перемены не могут быть быстрыми.

Grindeks уже много лет не публикует подробную информацию по странам, где и на какие суммы продано лекарств. Тем не менее, данные по РФ все же есть — но спрятаны они в глубинах годового отчета за 2022 год, на странице 37.

Оборот в России составил 70,6 миллионов евро, и это рост на 28% (в 2021 — 55,3 млн евро).

Также можно высчитать и долю российских доходов в общем бизнесе Grindeks — более четверти, 27% (от 259 млн). Данных по Украине нет, но в группах "другие страны СНГ" и "другие страны" — падение.

Судя по отчетности, в прошлом году у Grindeks было два одновременно больших и быстрорастущих рынка — страны ЕС (рост с 64 до 83,1 млн евро, без учета стран Балтии), и, несмотря на войну и заявления про уход и "денег нет" — Россия.

С другой стороны, за последние 10 лет Grindeks удалось существенно сократить долю России в своем обороте.

Для сравнения: в 2013 году на Россию приходилось 57% от общего объема продаж готовых лекарственных форм, а на Россию и прочие постсоветские страны вместе (не считая стран Балтии) — 87%. О нынешней ситуации на рынках сбыта (в том числе в России), станет известно только в 2024 году, когда будет опубликован отчет за текущий год.

Пресс-служба Grindeks не ответила на вопросы Rus.LSM.lv о росте оборота в России в первый год войны, использовании "милдроната" военными и его поставках в соседнюю страну. Ранее, в феврале этого года, Rus.LSM.lv обратился к пресс-секретарю Grindeks Лайле Клявине с просьбой прокомментировать ведение бизнеса в России и Украине.

"Долгосрочная стратегия Grindeks - расширение деятельности в странах ЕС, США, Японии, Южной Корее, Австралии, Новой Зеландии и Канаде, поэтому предприятие не будет давать ответы и комментировать ситуацию в России и Украине", - заявила тогда Клявиня.

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Владелец Grindeks Киров Липман отрицательно ответил на вопрос о том, используется ли "Милдронат" для лечения российских солдат, которые воюют в Украине. Однако нельзя проследить, кто и для каких целей покупает лекарства на свои деньги в аптеке.

"Милдронат" является самым коммерчески успешным медикаментом латвийского производства: еще около десяти лет назад его продажи обеспечивали Grindeks более двух третей от оборота (впоследствии компания перестала публиковать данные по продуктам). Разрабатывался он в Институте оргсинтеза в конце 70-х годов — а использовался изначально для повышения выносливости советских солдат, воюющих в Афганистане, о чем не раз рассказывал его создатель Ивар Калвиньш.

В России этот медикамент по-прежнему доступен в аптеках, отмечает Rus.LSM.lv. В описании "Милдроната" говорится, что он "повышает двигательную активность и физическую выносливость".

"Милдронат" сейчас включен в "тактическую аптечку" для российских военных. Об этом свидетельствуют многие статьи, где даются советы мобилизованным. Этот препарат также упоминается волонтерами, которые собирают посылки для российских солдат.

Однако речь в рекомендациях идет не обязательно о латвийском медикаменте. Копии "Милдроната" производят в России и странах бывшего СССР.