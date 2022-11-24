За последнюю неделю в Латвии госпитализировали двух пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом. Также на прошлой неделе была получена информация от 39 практик семейных врачей: 29% от общего числа посетивших их пациентов составляли больные с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее — 24%.

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Практики семейных врачей сообщили о 25 клинически подтвержденных случаях гриппа в Риге, Юрмале и Даугавпилсе. Еще у 69 пациентов была диагностирована пневмония — это в среднем 95,1 случая на 100 тысяч жителей по сравнению с 59,4 случая на 100 тысяч жителей неделей ранее.

Самая высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у взрослых в возрастной группе старше 65 лет — это 200,7 случая на 100 тысяч жителей.

На прошлой неделе с жалобами на острые симптомы инфекций верхних дыхательных путей к семейным врачам обратились 1405 пациентов, это в среднем 1936,2 случая на 100 тысяч жителей. Неделей ранее показатель составлял 1834,5 случая на 100 тысяч жителей.

В больницах с гриппом находится два человека — это ребенок возраста 5-14 лет, который находится в Детской клинической университетской больнице, и пациент старше 65 лет, который лечится в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

На прошлой неделе среднем общеобразовательные учреждения посещали 85,4% учащихся, а 62% детей ходили в дошкольные учреждения. Неделей ранее — 88% и 63,3% соответственно.