Гришин: выходные прошли без вопиющих нарушений режима чрезвычайной ситуации

В выходные дни сотрудники полиции не констатировали вопиющих нарушений режима чрезвычайной ситуации, из-за которых пришлось бы накладывать серьезный штраф, отметил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 и.о. начальника Государственной полиции Андрей Гришин.

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По его словам, сотрудники полиции в выходные провели свыше 5 100 проверок о возможных нарушениях ограничений, введенных из-за чрезвычайной ситуации, составили 49 административных протоколов.

В целом выходные дни прошли спокойно, хотя полиция ожидала большой активности жителей.

Большинство проверок связано с возможным нарушением режима 14-дневной самоизоляции. Но с каждым днем число нарушителей сокращается, поскольку завершается срок самоизоляции. К Пасхальным каникулам у большинства репатриантов 14-дневный срок истечет. Поэтому у полиции станет меньше работы по контролю.

Гришин еще раз напомнил: вопрос о пребывание в машине больше двух человек по-прежнему законодательно не отрегулирован. Поэтому штраф не выписывают. Но жалобы поступают, так как молодые люди просто катаются. Поэтому полиция останавливает такие машины и ведет разъяснительную работу с людьми.