Гроза оставила без электричества 6600 клиентов Sadales tīkls
Foto: DELFI Aculiecinieks

Из-за грозы в центральной и восточной части Латвии около 6600 клиентов Sadales tīkls остались без электричества.

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Перебои констатированы в Мадонском, Гулбенском, Огрском, Алуксненском, Апском, Виеситском и Цесвайнском крае.

Наибольшее число повреждений констатировано во второй половине ночи, около 3:30. Без электричества осталось 13 500 клиентов, подача электроэнергии большей половине клиентов была восстановлена в течение трех часов.

Основная причина — упавшие на провода деревья и ветки, а также поврежденные молнией столбы и другие элементы электросети.

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