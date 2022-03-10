Группа латвийских автоспортсменов доставила в Украину 37 машин

На данный момент группа латвийских автоспортсменов доставила украинской армии 37 машин, которые пожертвовали жители Латвии. Об этом агентству LETA сообщил организатор группы Рейнис Познякс.

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Идея о том, чтобы помочь Украине с транспортом, возникла случайно, объяснил Познякс. У автоспортсменов есть много знакомых в Украине, которые сообщали о нехватке машин. Поначалу машины предназначались для Национальной гвардии и для защиты территории, но сейчас машины доставляют как Национальной гвардии, так и армии.

Поначалу несколько парней скинулись и купили восемь машин, которые были переданы батальону Национальной гвардии через парня, который пошел добровольцем в Национальную гвардию Украины, рассказывает Познякс. Когда первые машины были доставлены в Украину, стало понятно, что Украине необходим транспорт.

"Мы поняли, что нужно продолжать, но у самих ресурсов больше не было, поэтому мы обратились к обществу, которое оказалось невероятно отзывчивым — мы достигли производственных объемов!", — признает Познякс.

37 машин уже доставлены, еще десять в пути, а десять — в процессе подготовки. Жертвовать можно и те машины, которым нужен ремонт, так как группу поддерживают торговцы запчастями и автосервисы.

"Судя по обратной связи из Украины, пожертвованные машины спасают жизни", — признает Рейнис Познякс.