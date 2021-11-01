Группа по оперативному управлению отклонила предложение уменьшить площадь на одного посетителя в аптеках

Группа по оперативному управлению отклонила предложение об уменьшении доступной площади на одного клиента в аптеках, свидетельствует протокол заседания от 28 октября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предложение было отклонено, чтобы обеспечить эпидемиологически безопасную среду в аптеках.

Ранее профессиональные организации фармацевтов и пациентские организации обратились в Министерство экономики, группу по оперативному управлению, Государственную канцелярию и Кабинет министров с просьбой изменить доступную площадь в аптеках для каждого клиента с 25 квадратных метров до 15 квадратных метров, чтобы эта площадь была такой же, как на почте и в других местах получения услуг, а не как в магазинах.

Как подчеркивается в письме, в то время, когда для всех жителей Латвии особенно важно не болеть, не обременять систему здравоохранения, а также своевременно получать лекарства, приравнивать аптеки к торговым точкам неправильно. Поэтому, понимая и поддерживая строгие антиковидные ограничения, организации призвали сократить количество квадратных метров на одного клиента в аптеке.