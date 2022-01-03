Группа при Кабмине обсудит меры эпидемиологической безопасности после 11 января

Группа по оперативному управлению (ГОУ) сегодня продолжит обсуждение мер эпидемиологической безопасности после окончания чрезвычайной ситуации 11 января, свидетельствует протокол заседания ГОУ от 28 декабря.

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Как сообщалось, Министерство здравоохранения рекомендует продлить в стране чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели.

Представители Минздрава на заседании указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайной ситуации к сегодняшнему заседанию ГОУ.

Как сообщалось, объявленная ранее чрезвычайная ситуация из-за распространения Covid-19 действует до 11 января и предусматривает различные ограничения.