Группа при Кабмине обсудит меры эпидемиологической безопасности после 11 января
Foto: LETA

Группа по оперативному управлению (ГОУ) сегодня продолжит обсуждение мер эпидемиологической безопасности после окончания чрезвычайной ситуации 11 января, свидетельствует протокол заседания ГОУ от 28 декабря.

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Как сообщалось, Министерство здравоохранения рекомендует продлить в стране чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели.

Представители Минздрава на заседании указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайной ситуации к сегодняшнему заседанию ГОУ.

Как сообщалось, объявленная ранее чрезвычайная ситуация из-за распространения Covid-19 действует до 11 января и предусматривает различные ограничения.

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