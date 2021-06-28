Группа родителей подала иск против удаленного обучения в Конституционный суд

Группа родителей подала иск в Конституционный суд с просьбой признать удаленное обучение в школах противоречащим праву на образование, предусмотренным Конституцией Латвии. Родители считают, что онлайн-образование вводилось в несоразмерных количествах, а закон о признании "удаленки" частью очного обучения был принят поспешно и некачественно, без обсуждения с общественностью.
С 26 октября 2020 года в рамках борьбы с Covid -19 школьники 7-12 классов были переведены на удаленную форму обучения, с 7 декабря 2020 года очная форма обучения закончилась для 5-6 классов, а с 25 января 2021 года — для 1-4 классов. С 7 апреля 2021 года отдельные "безопасные" административные территории Латвии смогли возобновить очные занятия в школах, однако в Риге и в других крупных районах школьники в учебном году так и не вернулись в школу. Многие педагоги и родители назвали 2020/2021 учебный год потерянным для школьников Латвии.
Мама двоих подростков и юрист Алиса Смехова пыталась донести позицию родителей до руководства Латвии, но ее письма премьер-министру, а также министру образования, министру здравоохранения и омбудсмену не привели ни к какому результату. Тогда она, вместе с другими активными родителями, решила обратиться в Конституционный суд и приняла активное участие в подготовке иска, чтобы защитить право своих детей учиться в школе очно.
"Мои дети очень хотят вернуться в реальную школу, они безумно скучают по одноклассникам, учителям, по любимым урокам, по практическим и лабораторным работам, — поясняет свое решение Алиса Смехова. — Дома абсолютно невозможно создать ребенку школьную атмосферу! Академические знания худо-бедно дать можно, а вот школьную жизнь с живым общением со сверстниками и друзьями, командной работой и веселыми переменами — нельзя никак. С середины осени у нас все уроки и домашние задания даются онлайн, мои дети проводят перед компьютером по 8-12 часов в день, хотя офтальмологи рекомендуют не дольше 1-2 часов в день. Дети демотивированы, морально истощены, потеряли интерес к учебе".
В соответствии с правилами Кабинета Министров №747 образовательное учреждение создает среду обучения, которая является физически и эмоционально безопасной, способствует приобретению социальных и эмоциональных навыков ученика и адаптирована к различным потребностям в обучении и развитии каждого ученика. При дистанционном обучении такая среда не может быть создана по определению, считает Алиса Смехова. Также удаленное обучение, которое стало единственно возможной формой образования, полностью недоступно детям, не имеющим соответствующего технического оборудования (компьютера, лицензионных программ, высокоскоростного интернета), а также является труднодоступным для детей из многодетных семей ввиду отсутствия отдельной комнаты для каждого ребенка.
Родители уверены, что ограничения в сфере образования, предусмотренные Законом о борьбе с распространением инфекции Covid-19, Правилами кабинета министров №360 и Законом об образовании, противоречат праву на образование (Статья 112 Конституции Латвии).
"Конечно, право на образование не является абсолютным. — поясняет Алиса Смехова — Чтобы определить, оправдано ли ограничение права на образование, предусмотренное оспариваемыми нормами, необходимо оценить: установлено ли ограничение основных прав надлежащим образом принятым законом, имеет ли ограничение легитимную цель и является ли ограничение соразмерным. Закон о борьбе с распространением инфекции Covid-19 и изменения в Законе об образовании (приравнивающие удаленную форму обучения к очной) были приняты в срочном порядке, в процессе написания и обсуждения законов обществу и негосударственным организациям не была дана возможность высказать свое мнение, поэтому несмотря на то, что формально ограничение права на образование установлено "законом", тем не менее данные нормы в материальном значении все-таки "законом" считать нельзя, т.к. они противоречат принципу хорошего законодательства.
Ограничение основного права на образование может иметь легитимную цель в ситуации, когда в стране объявлено чрезвычайное положение, что указывает на то, что риск заражения и заболевания Covid-19 является высоким и не может быть уменьшен другими способами. В свою очередь, мы оспариваем нормы, которые применимы к "нормальной ситуации" (когда чрезвычайное положение не объявлено), поэтому считаем, что никакой легитимной цели нет.
Центр профилактики и контроля заболеваний Европейского союза в своем техническом отчете, опубликованном 23 декабря 2020 года, оценивая значительный объем исследований, пришел к выводам, что решение о закрытии учебных заведений для борьбы с пандемией COVID-19 следует принимать в качестве крайней меры для сдерживания распространения COVID-19, так как потенциальные выгоды вряд ли перевесят негативные последствия для физического и психического здоровья детей, а последствия от закрытия школ приведут не только к снижению качества образования, но и к значительным экономическим потерям, что приведет к долгосрочным последствиям для общественного благосостояния и будет иметь более широкое экономическое воздействие на общество в целом.
Как мы видим, правительство не предприняло других попыток остановить распространение инфекции, в Латвии закрытие школ было одной из первых мер, принятой в середине осени, до закрытия торговых, развлекательных и спортивных центров и введения других ограничений".
"Безусловно, оспариваемые нами нормы не соответствуют принципу соразмерности, так как польза, полученная обществом от закрытия школ, не превышает ущерб, нанесенный интересам общества", — считает Смехова.
Родители считают, что оспариваемые нормы отдают приоритет обеспечению эпидемиологической безопасности и ограничению распространения инфекции Covid-19 за счет интересов школьников получить качественное образование и сохранить физическое и психическое здоровье, а так же за счет долгосрочных интересов общества в целом. Оспариваемые нормы не обеспечивают справедливого баланса между этими ценностями.