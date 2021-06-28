Группа родителей подала иск против удаленного обучения в Конституционный суд

Группа родителей подала иск в Конституционный суд с просьбой признать удаленное обучение в школах противоречащим праву на образование, предусмотренным Конституцией Латвии. Родители считают, что онлайн-образование вводилось в несоразмерных количествах, а закон о признании "удаленки" частью очного обучения был принят поспешно и некачественно, без обсуждения с общественностью.

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С 26 октября 2020 года в рамках борьбы с Covid -19 школьники 7-12 классов были переведены на удаленную форму обучения, с 7 декабря 2020 года очная форма обучения закончилась для 5-6 классов, а с 25 января 2021 года — для 1-4 классов. С 7 апреля 2021 года отдельные "безопасные" административные территории Латвии смогли возобновить очные занятия в школах, однако в Риге и в других крупных районах школьники в учебном году так и не вернулись в школу. Многие педагоги и родители назвали 2020/2021 учебный год потерянным для школьников Латвии.

Мама двоих подростков и юрист Алиса Смехова пыталась донести позицию родителей до руководства Латвии, но ее письма премьер-министру, а также министру образования, министру здравоохранения и омбудсмену не привели ни к какому результату. Тогда она, вместе с другими активными родителями, решила обратиться в Конституционный суд и приняла активное участие в подготовке иска, чтобы защитить право своих детей учиться в школе очно.

"Мои дети очень хотят вернуться в реальную школу, они безумно скучают по одноклассникам, учителям, по любимым урокам, по практическим и лабораторным работам, — поясняет свое решение Алиса Смехова. — Дома абсолютно невозможно создать ребенку школьную атмосферу! Академические знания худо-бедно дать можно, а вот школьную жизнь с живым общением со сверстниками и друзьями, командной работой и веселыми переменами — нельзя никак. С середины осени у нас все уроки и домашние задания даются онлайн, мои дети проводят перед компьютером по 8-12 часов в день, хотя офтальмологи рекомендуют не дольше 1-2 часов в день. Дети демотивированы, морально истощены, потеряли интерес к учебе".