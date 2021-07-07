Группа студентов РСУ выступила против допуска к очной учебе только иммунных к Covid-19 студентов

79 студентов Рижского университета им. Страдиня (РСУ) пописали письмо, в котором протестуют против решения ректора допускать к очной учебе только студентов с иммунитетом к Covid-19 или негативным результатом анализа на вирус, сообщает Latvijas avīze. Группа считает, что это решение противоречит Конституции, где прописано право на образование.

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Новые правила допуска к очной учебе ректор РСУ Айгарс Петерсонс издал еще в мае. По сути, они значат, что если студент отказывается прививаться или не переболел Covid-19, то для допуска к очной учебе ему надо будет оплачивать из своего кармана регулярные анализы на коронавирус. Проректор университета Гунтис Бахс объяснил, что университет как флагман медицинского образования решил взять на себя ответственность.

"В долгосрочной перспективе качественное образование в здравоохранении можем обеспечить только защищенным от Covid-19 студентам, так как таковы требования наших партнеров, например, учреждений здравоохранения, которые мы должны уважать", — объяснил Бахс, отметив, что подобные требования выдвигают во многих университетах ЕС и США.

Один из авторов протестного письма Илзе Розенберга считает решение ректора дискриминирующим. "В указе на отдельные группы лиц наложена обязанность из своих средств регулярно сдавать анализы, поэтому для части студентов продолжить учебу будет невозможно по финансовым соображениям", — считает Розенберга. Указ ректора, по ее мнению, дискриминирует не только тех, кто по своему желанию не хочет прививаться, но и тех, кто не может это сделать по медицинским показаниям. Соавтор письма указала, что студенты не хотят вакцинироваться, так как кто-то переболел без симптомов, а другие "доверяют своему иммунитету".

Письмо подписали студенты факультета общественного здоровья и социального благополучия, факультета фармацевтики, факультета реабилитации, факультета коммуникации и факультета европейских дел. В числе подписавших нет будущих врачей, отмечает Latvijas avīze. Бахс отметил, что в РСУ учатся 9300 студентов и 79 человек это малая часть из них. Кроме того, университет констатировал, что только 41 человек, подписавший письмо, действительно является студентом РСУ.

Проректор университета отметил, что по отдельным предметам возможно удаленное обучение, но не по предметам, связанным с медициной, так как там обучение проходит в медучреждениях. "Никто не хочет, чтобы затронутый Covid-19 студент заразил хронического больного", — указал Бахс.

Омбудсмен Latvijas avīze сообщил, что вуз обязан создать эпидемиологически безопасную среду, поэтому ректор имел право издать такой указ. Омбудсмен указал, что если кто-то не хочет прививаться, то может взять академический год и временно прервать учебу.