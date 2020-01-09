Группы на бесплатные курсы латышского языка укомплектовали за три дня

Почти все группы на бесплатные курсы изучения латышского языка весенней сессии укомплектованы, сообщает Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Осталось всего несколько свободных мест.

Учебные учреждения, участвующие в проекте "Организация и реализация курсов изучения латышского языка для жителей Риги" сообщают: как и в предыдущие годы, число желающих было велико и группы укомплектовались очень быстро.

Пока что еще есть учебные учреждения, в которых осталось несколько свободных мест. Кроме того, можно подавать заявки на осеннюю сессию.

Информацию о порядке подачи заявлений, в том числе телефоны и адреса учебных учреждений можно найти на сайте www.integracija.riga.lv.

Курсы могут посещать декларированные в Риге жители, находящиеся в Латвии на законных основаниях, родным языком которых не является латышский. Записаться на курсы могут взрослые, но не безработные или школьники.

Учебное заведение для посещения курсов рижане могут выбрать в удобном для себя месте.