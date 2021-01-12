Группы по бесплатному изучению латышского почти полностью укомплектованы за день

Почти все группы для бесплатного изучения латышского языка весной 2021 года уже укомплектованы, осталось несколько свободных мест в Латвийской народной школе (Latvijas Tautas skola) и учебном центре MC Alfa. Об этом сообщает Департамент образования Рижской думы. Прием заявок был открыт в понедельник, 11 января.

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Несмотря на то, что обучение в этот раз будет проходить удаленно, интерес жителей был очень большим. Многие подавали заявку сразу в несколько учреждений, чтобы попасть наверняка, что усложнило комплектацию.

Информация, в том числе список образовательных учреждений и их контактная информация, будет доступна на странице www.integracija.riga.lv. В первом полугодии курсы будут проходить дистанционно.

Курсы по изучению латышского языка для жителей Риги в рамках Программы по интеграции общества проводятся с 2010 года. За это время их посетили более 14 000 человек. В 2021 году такая возможность будет у 1043 жителей. Подать заявку на осенние курсы можно будет весной.