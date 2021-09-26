Груз негодных для Латвии респираторов предприятие предлагает обменять на другую продукцию

Предприятие "Titled", которое поставило в Латвии груз респираторов, не отвечающим установленным требованиям, предлагает обменять их на другую продукцию, сообщили в Минобороны.

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Центр логистики и закупок Гособороны (VALIC) провел переговоры с предприятием "Titled" в связи с доставленными респираторами, которые, как выяснилось в ходе проверок, не отвечают установленным требованиям, сообщили в Минобороны. В соответствии с условиями договора предприятие предложило заменить респираторы на отвечающую стандартам качества и безопасности другую продукцию и представило новое предложение. Однако VALIC получил заключение Центра защиты прав потребителей, в котором говорится, что и это предложение не отвечает выдвинутым требованиям качества и безопасности, то есть предложенные респираторы нельзя принимать и пускать в обращение.

VALIC проинформировал об этом предприятие, на что был получен ответ, что предприятие готово предложить другую, подходящую продукцию. Учитывая тот факт, что повторно была предложена несоответствующая выдвинутым требованиям продукция, VALIC проинформирует предприятие о том, что ему будет отведено конкретное время, чтобы подать окончательный вариант предложения. Одновременно компания получила предупреждение: если вновь будут получены несоответствующая установленным правилам продукция и документация, будет начато судопроизводство.

На данный момент на складах Минобороны находятся примерно 350 000 неиспользованных респираторов.