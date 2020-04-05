Груз с 4,5 млн защитных масок для Латвии задержится в пути на пару дней

Запланированный для Латвии груз со средствами индивидуальной защиты — 4,5 млн масок и 970 000 респираторов — прибудет с опозданием в пару дней, сообщает LETA со ссылкой на заявление Национальной службы здравоохранения.

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Как пояснили в службе, задержка не стала сюрпризом, так как из-за пандемии Covid-19 отрасль логистики тоже испытаывает проблемы и работает не так эффективно, как обычно.

Самое позднее, когда Латвия может получить этот груз с масками и респираторами — вечер следующего вторника, 7 апреля.

На следующей неделе средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими учреждениями вторичной медицинской помощи, фармацевтами, зубными врачами и частными семейными врачами. Кроме того, маски получат полицейские, пограничники и работники пансионатов.

Кабмин поддержал создание группы при Минобороны, которая будет заниматься централизованными закупками резервов. Средства индивидуальной защиты и дезинфекторы будут закуплены с запасом на три месяца.