Грядет ледяной дождь: водителей призывают к бдительности на скользких дорогах
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Предприятие Latvijas valsts ceļi призывает водителей авто учитывать, что вечером в четверг и в пятницу на всей территории Латвии ожидается ледяной дождь. Это приведет к интенсивному образованию обледенения, очень скользко будет на всех государственных автодорогах страны.

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Latvijas valsts ceļi подчеркивает, что в таких погодных условиях обработка проезжих частей противоскользящими материалами менее эффективна. Поскольку осадки продолжаются, дороги могут повторно обледенеть после обработки реагентами.

Предприятие, отвечающей за содержание автодорог, рекомендует водителям максимально осторожно выбирать скорость и дистанцию, соответствующие состоянию покрытия. Также следует учитывать, что в пятницу в течение всего дня будет значительно замедлено движение транспорта, поэтому нужно своевременно планировать время и оценить необходимость поездки как таковой.

Особенно тяжелые условия для вождения могут возникать на государственных дорогах с более низким классом технического обслуживания, на которых зимой образуется укатанный снег. Эти дороги могут быть особенно скользкими.

Обледенение также образуется на деревьях и ветвях, повышая риск обрушения.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей информировать о скользких участках дороги, сломанных деревьях и других трудностях, возникающих в пути, по

круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также на сайте www.lvceli.lv и в приложении Waze.

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