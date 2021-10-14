ГСИ рекомендует бустерную вакцинацию привившимся вакциной Johnson&Johnson
Foto: AP/Scanpix/LETA

Поскольку вакцина от Johnson&Johnson, которая состоит из одной дозы, обеспечивает более низкую защиту от дельта-штамма Covid-19, чем состоящие из двух доз вакцины, Государственный совет по иммунизации (ГСИ) рекомендует повторную вакцинацию тем, кто привился этим препаратом.

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Как сообщили в ГСИ, бустерную вакцинацию рекомендуется проводить через 8-12 недель после получения первой дозы. Ревакцинация делается вакциной на базе технологии мРНК, однако в качестве альтернативы можно использовать вакцину Johnson&Johnson. В свою очередь тем, кто перед или после вакцинации Johnson&Johnson болел Covid-19, прививаться повторно необязательно.

"И в мире, и в Латвии становится очевидно, что полная вакцинация вакциной Johnson&Johnson, которая состоит из одной дозы, обеспечивает более низкую защиту от вызываемого дельта-штаммом симптоматического Covid-19 и госпитализации из-за него, чем две дозы вакцины на основе мРНК или две дозы второй векторной вакцины AstraZeneca", — сказала руководитель ГСИ Даце Завадска.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается спрос на вакцинацию от Covid-19 вакциной Johnson&Johnson так как она состоит только из одной дозы. Как уточняет агентство LETA, ГСИ обращает внимание людей на то, что вакцина Johnson&Johnson обеспечивает более низкую защиту от заражения дельта-штаммом коронавируса.

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пандемия Covid-19 Коронавирус Вакцинация Латвия
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