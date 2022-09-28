ГСОС: из-за ограниченных данных пока нельзя сделать выводы об ущербе, причиненном утечкой газа Балтийскому морю

Ситуация с утечкой газа из газопровода Nord Stream пока слишком неопределенна, чтобы делать какие-либо выводы о ее влиянии на окружающую среду в регионе Балтийского моря, сказала агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Айя Ялинска.

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Как отмечает ГСОС, немедленных, значительных и негативных последствий утечки нет, сообщений о гибели рыбы или других морских организмов пока не поступало.

Однако метан, основной компонент природного газа, является парниковым газом. Выброс огромного количества газа в атмосферу может усилить парниковый эффект, вызывающий изменения климата, отметила Ялинска.

На данный момент неизвестны ни объем утечек газа, ни их обстоятельства, поэтому рано делать выводы о возможном ущербе для окружающей среды. ГСОС продолжает пристально следить за ситуацией, заверила Ялинска.

Как сообщалось, власти Дании обнаружили три утечки из газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, которые идут из России в Германию через Балтийское море. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки осуществлены преднамеренно.

Две утечки обнаружены на газопроводе Nord Stream к северо-востоку от острова Борнхольм, еще одна — на газопроводе Nord Stream 2 к юго-востоку от острова. Утечки происходят в территориальных водах Дании и Швеции.

Премьер-министр Дании заявила, что утечки из газопроводов являются результатом преднамеренных действий, а не случайностью.

"На данный момент нет информации о том, кто может стоять за этим", — сказала она журналистам.

Станции наблюдения в Швеции и Дании зафиксировали сильные подводные взрывы перед тем, как были обнаружены утечки из газопроводов "Nord Stream".

В Дании прогнозируют, что утечки из трубопроводов, которые не работают, но наполнены газом, продлятся по крайней мере неделю, пока не закончится газ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и климата Дании Дан Йоргенсен.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что диверсия на "Nord Stream" квалифицируется как самый серьезный инцидент в области безопасности и экологии Балтийского моря."Похоже, что мы вступаем в новую фазу гибридной войны", — сказал министр иностранных дел Латвии.

В ответ на данные о возможной диверсии на газотранспортной инфраструктуре Nord Stream в Балтийском море ответственные органы Латвии усилили меры безопасности в секторе энерготранспортной инфраструктуры, сообщили в Министерстве внутренних дел.