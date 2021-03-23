ГТИ: работодатель может дать сотруднику выходной после прививки от Covid-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

После прививки от Covid-19 работодатель может дать выходной своему сотруднику, если он чувствует себя плохо, хотя в законе такой нормы нет, отметила в интервью программе "Сегодня вечером" на телеканале LTV7 руководитель Отдела поддержки клиентов Государственной трудовой инспекции (ГТИ) Даце Свитриня.

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По ее словам, возможность дополнительного выходного стороны вправе обговорить в трудовом договоре или внутреннем нормативном акте. Когда работник идет на вакцинацию от Covid-19, например, этот день считается выходным и оплачивается по среднему тарифу, пишет портал rus.lsm.lv.

Но, если после вакцинации работник чувствует себя плохо, то следует обратиться к семейному врачу, который, оценив ситуацию, вправе открыть больничный лист.

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