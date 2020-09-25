Гунтарс Цатлакс о школе по-новому: девочки паяют, история не в ТОПе, русского меньше, оценка "еще изучает"

С началом учебного года у школьников и родителей голова идет кругом от новинок — новое содержание образования, новые языковые проценты, новая система оценки, новые "ковидные" правила… Главный идеолог школы по-новому, глава Службы качества образования (IKVD) Гунтарс Цатлакс взялся прояснить туман, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Юлианы Шкагале и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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В этом году в 1-х, 4-х, 7-х и 10-х классах началось внедрение новой "формулы" школьного образования — компетентностного подхода. "Главный его принцип в том, чтобы дать ученику не только теоретические знания, но и развить компетентность, то есть знания и навыки их применения, а также отношение к этим знаниям и ценности, — пояснил главную идею подхода его автор Гунтарс Цатлакс. — Цель реформы — подготовить молодого человека к действиям в реальной жизни".

Новая и неведомая школьная жизнь началась в обстоятельствах нового мира — эпидемия коронавируса накладывает свои ограничения на воплощение амбициозных планов IKVD. Свои нюансы в жизнь школ нацменьшинств вносят и новые языковые пропорции: 50 на 50 процентов с 1-го по 6-й классы и 80 на 20 процентов с 7-го по 9-й классы. В итоге получилось, например, что обещанный второй иностранный язык с четвертого класса оказался в школах нацменьшинств нереальным.

Foto: LETA

Как школы справляются с ограничениями из-за Covid-19?

Более 80% школ используют очную модель А. Они сумели создать ситуацию, что классы не пересекаются. Мы знаем, что было семь случаев (когда пришлось вводить самоизоляцию), но ни в одном из них не пришлось закрывать целое учебное заведение — значит, модель действует. В более чем ста школах все же ввели модель В — частичного удаленного обучения. Если такое обучение идет одну-две недели, то обойтись без уроков-онлайн, когда учитель и ребенок работают вместе одновременно с классом или группой, нельзя.

Говорят, в 10-м классе одной из школ вместо истории изучают ландшафтный дизайн — так можно?

Не может быть, чтобы в средней школе вообще не изучали историю. Разумеется, в 10-х классах появились новые предметы. Например, возможность изучать интегрированный предмет — "социальные знания и историю". Но вместо истории ландшафтный дизайн невозможен.

Выпускники школ смогут начать сами бизнес, оплатить налоги и оценить свое здоровье?

Конечно, многое зависит от успеваемости и приложенных усилий каждого конкретного ученика и учителя. Но в принципе, новое образование готовит к конкретным действиям — от трудовой деятельности (например, суметь грамотно начать свой бизнес) до личной и политической жизни.

Не станут ли школьники выбирать предметы полегче, а потом — снова дефицит инженеров?

Выбор все же идет не стопроцентный: базовые знания по всем предметам будут — в 10-м и 11-м классах основные курсы изучаются всеми, чего достаточно для поступления в вузы. В 12-м классе (в основном) есть возможность изучать более углубленно три предмета по выбору. Это дает возможность определиться с будущей профессией, понять, что ты будешь делать в жизни. Мы рекомендовали при выборе комбинировать предметы из разных сфер. Например, взять углубленные физику, иностранный язык и социальные науки. Это дает возможность, например, начать бизнес или задуматься об учительской карьере.

Риск, что дети выберут путь полегче, сохраняется, но опросы по Латвии показали, что школьники делают выбор очень рационально. Среди самых популярных у 9-классников предметов — английский, дизайн и программирование, IT-технологии, математика… История и социальные знания — совсем не в ТОПе.

Как понять новую систему оценок без оценок?

10-бальная система оценки на всех уровнях сохраняется. Изменения будут в первых-третьих классах. С этого года — только в первых. Смысл в том, чтобы родители понимали, как обстоят дела с учебой у ребенка. Сама по себе цифра оценки ничего не объясняет. А в начальных классах важно, чтобы родители и сам ребенок понимали, что получается, а что нет. Формулировки "изучил", "не все хорошо", "еще изучаю", "что-то не понимаю" в отношении конкретных навыков дает возможность учителю показать, на каком уровне того или иного сегмента ребенок находится. Это дает более понятную и системную информацию. Мы работаем над новыми диагностическими работами, чтобы было более ясно, что ребенок умеет, а что нет.

Будет ли IKVD все держать под контролем?

Согласен с родителями, что сейчас нам еще не надо так уж глубоко всех контролировать — все только начинается. Прошло лишь три недели — надо всем глубоко вздохнуть и подумать рационально, стараясь найти лучший способ работать. Но если родителям кажется, что что-то не идет как надо — надо сперва говорить со школой, а потом можно обратиться к нам.

Правда ли, что на труде мальчики будут вышивать, а девочки паять?

Да, школа старается компенсировать то, чего не было в прошлом, когда было все наоборот. Навыки жизни, которые мы изучаем в домоводстве, не должны различаться по половому принципу. Это разделение не соответствует ни нынешнему, ни даже прошлому обществу. По своему опыту скажу, что мне очень не хватало в свое время умения шить.

Какая оптимальная пропорция учебы онлайн и офлайн?

Мы тщательно изучали опыт весны, когда все на два с половиной месяца ушли на удаленную учебу. Сперва мы не очень перегружали учителей и детей процессом онлайн, но когда все затянулось, сказали, что ежедневный контакт с учителем и одноклассниками важен не только для учебы, но и для социализации. Если удаленный период длится не больше недели, то можно заниматься самостоятельно по своему плану: поздно вставать и ложиться. Но если речь идет о двух неделях и дольше, то без контакта (хотя бы онлайн) с учителем по каждому предмету нельзя.

Почему русского языка в некоторых классах стало вдвое меньше?

Тут речь идет о языковой реформе: с 1-го по 6-й классы — 50 на 50, с 7-го по 9-й классы — 80 на 20 процентов и язык средней школы — латышский, кроме уроков иностранного и родного. Количество уроков родного языка и литературы, конечно, изменилось в основной школе. Ведь общую нагрузку на каждого ученика увеличить невозможно. Пришлось пойти на уменьшение часов (русского языка), чтобы дать место таким новым предметам увеличившегося технологического блока (информатика, дизайн с технологиями).

При этом школы пользуются довольно большой автономией: сейчас уже мы не определяем, какие предметы на каком языке должны преподаваться — с 1-го по 6-й класс школа довольно свободна в выборе 50%. Также школа может снизить или увеличить число отдельных предметов в учебном году, но не больше, чем на 10%. Есть возможность маневра и у основной школы — она может лицензировать свои углубленные программы, увеличив число уроков по конкретному предмету в году и в трехгодичном цикле на 25%, что много. Надо только помнить, что любое увеличение одного предмета ведет к уменьшению числа уроков по другому предмету. То есть, если увеличивать число часов по родному языку, придется что-то другое уменьшить, что может отразиться на успеваемости учеников по этим предметам. Думаю, это не будет латышский и математика, но могут пострадать технологии или история с социальными знаниями.

Все ли учителя-предметники способны перейти с русского на хороший латышский?

Преподаватели должны владеть языком, иначе они не могут преподавать. Разумеется, не у всех раньше был опыт преподавания определенных предметов на латышском языке, поэтому в 2018-2019 годах были организованы интенсивные курсы для улучшения управляемости языком, чтобы преподавать на нем предметы. Необходимость в таких курсах мы видели примерно у восьми тысяч педагогов школ нацменьшинств, а воспользовались возможностью вполовину меньше.

Правда ли, что в 20% уроков надо вложить и русский язык, и иностранные?

Нет, английский и другие иностранные языки вкладываются в 80%, в основной школе 20% относятся только к родному языку. Очень хорошо было бы изучать два иностранных языка в основной школе. Тут надо иметь ввиду, что возможность увеличить или уменьшить число уроков не ограничена одной сферой. Можно сохранить английский и увеличить количество часов родного языка, но тогда сократить количество часов по другому предмету.

Правда ли, что в школах нацменьшинств второй иностранный вводят позже?

Действительно, в этих школах из-за того, что в языковой сфере есть "родной язык и литература", возможность изучать второй иностранный язык довольно ограничена. Тогда школе надо пересматривать количество часов по всем другим предметам — на то у нее есть автономия. И родители могут активно на это влиять.

Есть ли нормы объема домашней работы?

Специального регулирования объема домашних работ в Латвии нет. Те, кто сегодня учится удаленно, вынуждены все делать дома. Не думаю, что регулирование тут нужно — это политика каждого учебного заведения и конкретного предмета, в зависимости от состава учеников и выбора учителя. Школа может многое выбирать. Главное, что контролируется государством, выполнение стандарта. Как достигаются результаты — это педагогическая автономия. Проработав учителем 18 лет, я не думаю, что учителю легче все задать на дом. Если ты задаешь, то ученики ожидают от тебя обратной связи: надо прочитать, изучить и отреагировать. Это работа по вечерам и ночам. Любой педагог старается по-максимуму cделать на уроках или в онлайн-сессиях — учиться в прямом контакте.

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