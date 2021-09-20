Хейтспич и угрозы: врачи призывают латвийцев к уважению и пониманию

Латвийское общество врачей (Latvijas Ārstu biedrība, LĀB) осуждает хейтспич или язык вражды и любые угрозы в адрес врачей и призывает общество относиться к медикам с уважением и пониманием, сообщила агентству LETA представитель LĀB Эвия Ансонска.

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Общество врачей считает, что необходимо более активное участие госучреждений в защите врачей и других медиков. LĀB также призывает все политические силы проявить солидарность в борьбе с Covid-19, вместо того, чтобы уничижать врачей различными способами, мешая им выполнять свои профессиональные обязанности.

LĀB осознает, что распространение пандемии коронавируса привело к изменению образа жизни и привычек людей, необходимости адаптироваться к новым обстоятельствам. Пандемия Covid-19 оказала существенное прямое и косвенное влияние на физическое и психическое здоровье людей.

Латвийские врачи сталкиваются с последствиями этой инфекции ежедневно и видят худшую сторону болезни - людей, попадающих в отделения интенсивной терапии, длительную реабилитацию и смерть. Ансовска подчеркнула, что именно по этой причине долг врачей - объяснить серьезность этого заболевания, заботясь о здоровье всего общества.

Она пояснила, что активное выражение общественного мнения медицинскими работниками, что является профессиональной обязанностью врача, вызвало невиданную ранее волну ненависти и угроз по отношению к медикам. К сожалению, чиновники также с ненавистью высказываются о врачах, которые не только активно борются с Covid-19, но и способствуют улучшению понимания общества о сложившейся ситуации. Совершенно недопустимо, чтобы врачи подвергались психологическим и физическим угрозам за выполнение своей работы на благо общества. Это влечет за собой выгорание и подрывают мотивацию медиков работать. LĀB призывает соответствующие госучреждения активно рассматривать и искоренять такие случаи.

Общество врачей призывает сотрудников сферы здравоохранения, которые регулярно получают угрозы, не молчать и сообщать об этом правоохранительным органам.