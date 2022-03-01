Херманис призвал театры в России прекратить развлекать публику и попросил убрать свое имя с афиши

Латвийский режиссер Алвис Херманис попросил убрать его имя с афиши его спектакля "Рассказы Шукшина", который должен состояться 4 марта в Москве. Об этом Херманис написал на своей странице в соцсети Facebook.

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Херманис обратился к сотрудникам театров России. Режиссер не хочет, чтобы в те дни, когда в Украине идет война, играли его спектакли.

"Я обращаюсь к работникам российских театров. Я вижу, что 4 марта в Москве планируется представление моего спектакля "Рассказы Шукшина". Я не хочу, чтобы в эти дни, когда ваша страна убивает людей в Украине, играли мой спектакли, а вы делали вид, что все нормально. Конечно, не в моих силах отменить это шоу, но я требую, чтобы с афиши убрали мое имя. Я понимаю, что подписывать письма за мир очень мило, но в данной ситуации этого слишком мало. Если вы хотите, чтобы вас уважал остальной театральный мир, я советую вам начать всеобщую акцию неповиновения и перестать играть спектакли, развлекать публику. До того момента, пока ваша страна не прекратит агрессию в Украине. У меня много друзей в театрах России, очень не хотелось бы их потерять. До свидания!", — говорится в публикации Херманиса.

Ранее против войны в Украине высказалась латвийская певица Лайма Вайкуле.