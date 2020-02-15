Хирурги Онкоцентра не хотят переезжать в Гайльэзерс

Хирурги-онкологи Рижской Восточной клинической университетской больницы отказываются переезжать в новый операционный блок стационара Гайльэзерс. Они продолжают оперировать по 40 человек в день в неприемлемых условиях и требуют отремонтировать операционное отделение Онкологического центра, но их вынуждают перебраться в соседний стационар вместе с пациентами, cо ссылкой LTV7 сообщает портал rus.lsm.lv.

В больнице Гайльэзерс сейчас 22 современных операционных зала. Они оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть пневмопочта для документов, огромная мойка для оборудования, операционные, где над столом создается повышенное атмосферное давление, которое буквально сдувает микробов c пациента. Хирурги больницы Гайльэзерс сейчас работают на 15 операционных столах. Один всегда свободен, поскольку это больница неотложной помощи. Шесть же каждый день простаивают.

Операционный блок Онкологического центра — это обшарпанные стены и окна, обваливающаяся штукатурка, незакрывающиеся двери в операционную. Ремонта блок не видел с момента основания центра в 1979 году. Хирурги-онкологи тут работают в тесноте, однако категорически отказываются переезжать в светлое будущее. "Они думают, что сейчас там будет, как аэропорт Рига, где пациенты, как самолеты, будут привозиться, ложиться на столы, оперироваться. Со всех отделений. В данный момент они не справляются со своим объемом на 16 столах. Остается 6 столов. Мы здесь работаем на 9 столах. И благодаря тому, что мы в системе RAKUS, у нас все ломается, нам ничего не покупается. Если раньше мы работали на 12 столах, то сейчас вынуждены работать на 9", — рассказал Арманд Сивиньш, хирург, руководитель Клиники онкохирургии.

Хирурги-онкологи говорят о своей специфике. Они осуществляют масштабные полостные операции, при проведении которых сложно прогнозировать время. Их операции могут длиться 2 часа, а могут затянуться и на 8-10 часов. Это создаст серьезные проблемы с планированием в новом оперблоке. Сейчас они сами себе хозяева и могут подстраиваться под работу друг друга. При переходе в Гайльэзерс такая гибкость будет утеряна.

Впрочем, быстрого переезда хирургов онкологов в Гайльэзерс не будет. Хотя там огромный операционный комплекс, сейчас не хватает мест в реанимации. Кроме этого хирурги-онкологи должны переехать в Гайльэзерс вместе со своими пациентами. Их нельзя возить по подземному туннелю между больницами. По самым оптимистичным прогнозам, новая реанимация в Гайльэзерсе может появиться в июле следующего года, когда будет отремонтирован новый блок больницы.

Хирурги онкологической клиники опасаются, что с переходом в Гайльэзерс сократится число проводимых ими операций, из-за чего пациентам придется ждать дольше. Руководство Восточной больницы утверждает, что онкологические больные будут в приоритете.

Конфликт пока далек от разрешения, стороны ведут переговоры. В деле еще очень мало конкретики. Однако у этого противостояния есть серьезные социальные последствия. В СМИ и социальных сетях распространяются слухи о закрытии Онкологического центра, что совсем не соответствует действительности.