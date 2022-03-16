Хочу принять беженцев. Что важно знать мне и тем, кто будет у меня жить?

Многие принимают решение о помощи, поддавшись эмоциональному порыву. Это понятно, но важно взвесить свои силы. Мы передаем всю информацию анкет Пожарно-спасательной службе, чтобы они оценили реальные возможности приема".

Предлагать ли кров, если заранее знаешь, что можешь дать жилье лишь на ограниченное время — например, до лета? "Никто не хочет быть другому в тягость, — отмечает Линда Якобсоне. — думаю, большинство приехавших сюда будут искать работу, а до лета многие смогут ее найти. В частности, сезонную работу. Тогда они смогут сами обеспечить себя средствами для выживания и искать жилье в аренду. На сегодня речь идет о первых 90 днях. Но надо помнить, что большинство прибывших — сениоры и женщины с детьми. Трудоустройство для последних напрямую связано с возможностями обеспечить присмотр детям".

Можно ли просить у беженцев или государства помочь с оплатой коммунальных услуг для семей, которые принимают у себя беженцев? "Я видела много разных примеров, — говорит Линда Якобсоне. — Например, Огрское самоуправление взялось оплатить коммунальные услуги. Цесис тоже берется поддерживать семьи, которые приютят у себя беженцев. Были и другие примеры. Пока это инициативы самоуправления".

Также некоторые беженцы ищут возможности арендовать жилье. "На нашей странице в фейсбуке размещено много призывов о помощи, в том числе и от семей, которые готовы платить аренду, — отмечает Якобсоне. — Они указывают "потолки" до которых готовы платить. Ведь в Латвии оказались семьи самого разного достатка и в разных ситуациях".

Foto: Māris Morkāns

Могу ли я принять в семью украинских детей?



В распоряжение портала Delfi попала информация, что разные лица и организации призывают латвийские семьи принять участие в приеме и размещении украинских детей, по разным причинам оставшихся без попечения родителей.

Линда Якобсоне настаивает, что "любой вопрос о размещении несовершеннолетних детей должен включать "красную лампочку", ведь в военное время дети — особо чувствительная группа, которой требуется особое внимание. Любой ребенок без присмотра должен сразу попадать в поле зрения Сиротского суда. Иначе это может быть чревато разными негативными последствиями".

Вот какие решения для оставшихся без родителей детей подготовило Министерство благосостояния Латвии.

Если ребенок приехал в Латвию без родителей. Семья, претендующая на статус гостевой, опекунской, адоптирующей, может обратиться в Сиротский суд с заявлением, чтобы стать чрезвычайным опекуном. Это может быть как семья, куда прибыл ребенок, так и семья, которая уже выполняет функции приемной, гостевой или опекунской семьи в Латвии. Или украинская семья, с которой ребенок прибыл.

Сиротский суд проведет переговоры с потенциальным чрезвычайным опекуном, узнает всю информацию о конкретном ребенке, мотивацию и способность стать чрезвычайным опекуном. Сиротский суд обязательно поинтересуется мнением ребенка — оно будет оценено в соответствии с его возрастом и способностью принимать самостоятельные решения.

Если в Латвию прибыла группа детей из украинского детдома. В случае, когда прибывшие группой дети не хотят разлучаться, их размещают в учреждениях ухода (интернатах) вместе, сохраняя и поддерживая их связь со знакомыми им людьми. Возможность размещения таких детей по отдельным экстренным опекунам в этом случае уже не рассматривается. Законным представителем таких детей становится руководитель конкретного учреждения ухода.

Помощь для детей и опекунов. Экстренный опекун получает от государства пособие 171 евро в месяц, вне зависимости от числа детей под его опекой, а также ежемесячное детское пособие: не меньше 215 евро на каждого ребенка до семи лет и 258 евро — от семи до 18 лет включительно.

Предусмотрено также отдельное пособие на покупку одежды и мягкого инвентаря (постельного белья, одеял, подушек, матрацев и т. д.) в соответствии с суммой, предусмотренной обязательными правилами муниципалитета, которая определена для детей, помещенных в приемную семью. Пособие можно заменить выдачей одежды, обуви и других необходимых ребенку вещей. Самоуправление может принять решение и о других услугах для улучшения положения ребенка. Для получения всех пособий опекун должен написать заявление в самоуправление — оно выплатит пособие, которое затем покроет государство.

Какой статус в Латвии у бегущих от войны семей?

Евросоюз активировал Директиву временной защиты для людей из Украины, спасающихся от войны. Виза для въезда в шенгенскую зону украинцам уже давно не нужна, но безвизовый режим позволял провести в ЕС только 90 дней — директива этот срок упраздняет. Для начала временная защита будет действовать один год. Если ситуация не улучшится, автоматически продлевать по полгода. Если же ситуация позволит украинцам вернуться, действие директивы остановят.

Статус временной защиты дает возможность украинцам свободно перемещаться по Европе, получить доступ к рынку труда и жилья, социальную и медицинскую помощь, образование. А не ждать месяцами решения о предоставлении убежища в стране, где заявление подано. Дети, прибывшие без родителей или других родственников, получают право на опекуна и доступ к школьному образованию.

Эти права привязаны не ко всему ЕС, а к конкретному государству. Чтобы ими воспользоваться, надо обратиться за разрешением на проживание в органы власти, занимающиеся вопросами временной защиты. В случае Латвии надо обращаться сперва в Пограничную службу, а затем оформить в Управлении по делам гражданства и миграции долгосрочную визу с правом на трудоустройство.

Полная информация для въезжающих в Латвию беженцев с Украины.

Какие психологические нюансы надо иметь в виду?

В Центре приема беженцев в Рижском доме конгрессов можно получить помощь от кризисного психолога центра Skalbes. Также министерство здравоохранения предлагает возможности для психологической поддержки взрослым и детям. Полная информация о доступной психологической помощи.

"Необходимо понимать, что человек, переживший угрозу жизни, возможно, и смерть близких, вынужденный бежать из своей страны, своего дома, получил травмирующий опыт и испытывает большой стресс, — отмечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. — Он не всегда может быть спокойным и вести себя адекватно. Общение и взаимодействие с ним может быть вовсе не гладким и простым. Вполне вероятно, что человеку потребуется серьезная психологическая помощь. Поэтому стоит иметь под рукой номера телефонов специалистов.