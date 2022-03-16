Хочу принять беженцев. Что важно знать мне и тем, кто будет у меня жить?

Согласно прогнозам, временное убежище в Европе найдут от 2,5 до 6,5 млн украинских беженцев — это крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Латвия до сих пор сообщала, что готова принять 10 000 человек. Но уже сегодня понятно, что этого будет мало. Тысячи жителей Латвии говорят о том, что готовы приютить беженцев у себя. Всем им нужно четко понимать свои возможности и то, как вообще организована в стране работа с беженцами.
Еще в прошлую пятницу вице-мэр Риги Линда Озола сообщила, что уже исчерпаны возможности столичного самоуправления по размещению беженцев — это помещения, зарезервированные на случаи местных бедствий. Рига будет искать новые возможности, но требуется и помощь других самоуправлений Латвии. Некоторые уже откликнулись. Например, Алуксне выразило готовность принять, дать кров и работу на местных предприятиях ста беженцам.
Как рассказала Delfi представитель волонтерской организации Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне, что многие прибывшие семьи беженцев уже получили кров у родственников, знакомых, друзей и коллег. С предложениями о предоставлении жилплощади обращаются и работодатели, которые таким образом хотят заполучить себе работников. Всего к концу прошлой недели число желающих предоставить кров беженцам частных лиц достигло приблизительно 3300 человек или семей.
Впрочем, как уточняет вице-мэр Озола, среди тех, кто добровольно предложил свою помощь в обеспечении жильем, примерно половина отказывается предоставить эту жилплощадь, когда им звонят с конкретным предложением о размещении конкретной семьи. Политик называет возможные причины такой противоречивой реакции: "кто-то мог принять эмоциональное решение или был готов предоставить жилье всего на пару дней". Озола призвала заявлять о готовности предоставить жилье беженцам осознанно, взвесив все обстоятельств.
Портал Delfi попытался разобраться, что надо знать беженцам и принимающей стороне, чтобы принять это осознанное решение.
Как предложить свои услуги по размещению?
Первый шаг для тех, кто готов дать кров беженцев — заполнить анкету. Желательно изначально ориентироваться на срок не меньше трех месяцев. По сведениям представителя Пожарно-спасательной службы (занимается вопросами размещения) Агриты Витолы, конкретных технических требований к жилью для беженцев не существует.
"Предлагая жилье для размещения беженцев, комнату квартиру или дом, — говорит Линда Якобсоне, — надо в первую очередь позаботиться о безопасности — как своей семьи, так и людей, которых вы принимаете. Им надо создать уважительные условия проживания минимум на три месяца. Да, это гости в вашем доме, но надо помнить, что им некуда вернуться. Они не на недельку-другую приехали в туристическую поездку — им необходимо на время интегрироваться в латвийское общество. Это непросто.
Многие принимают решение о помощи, поддавшись эмоциональному порыву. Это понятно, но важно взвесить свои силы. Мы передаем всю информацию анкет Пожарно-спасательной службе, чтобы они оценили реальные возможности приема".
Предлагать ли кров, если заранее знаешь, что можешь дать жилье лишь на ограниченное время — например, до лета? "Никто не хочет быть другому в тягость, — отмечает Линда Якобсоне. — думаю, большинство приехавших сюда будут искать работу, а до лета многие смогут ее найти. В частности, сезонную работу. Тогда они смогут сами обеспечить себя средствами для выживания и искать жилье в аренду. На сегодня речь идет о первых 90 днях. Но надо помнить, что большинство прибывших — сениоры и женщины с детьми. Трудоустройство для последних напрямую связано с возможностями обеспечить присмотр детям".
Можно ли просить у беженцев или государства помочь с оплатой коммунальных услуг для семей, которые принимают у себя беженцев? "Я видела много разных примеров, — говорит Линда Якобсоне. — Например, Огрское самоуправление взялось оплатить коммунальные услуги. Цесис тоже берется поддерживать семьи, которые приютят у себя беженцев. Были и другие примеры. Пока это инициативы самоуправления".
Также некоторые беженцы ищут возможности арендовать жилье. "На нашей странице в фейсбуке размещено много призывов о помощи, в том числе и от семей, которые готовы платить аренду, — отмечает Якобсоне. — Они указывают "потолки" до которых готовы платить. Ведь в Латвии оказались семьи самого разного достатка и в разных ситуациях".
Могу ли я принять в семью украинских детей?
В распоряжение портала Delfi попала информация, что разные лица и организации призывают латвийские семьи принять участие в приеме и размещении украинских детей, по разным причинам оставшихся без попечения родителей.
Линда Якобсоне настаивает, что "любой вопрос о размещении несовершеннолетних детей должен включать "красную лампочку", ведь в военное время дети — особо чувствительная группа, которой требуется особое внимание. Любой ребенок без присмотра должен сразу попадать в поле зрения Сиротского суда. Иначе это может быть чревато разными негативными последствиями".
Вот какие решения для оставшихся без родителей детей подготовило Министерство благосостояния Латвии.
Если ребенок приехал в Латвию без родителей. Семья, претендующая на статус гостевой, опекунской, адоптирующей, может обратиться в Сиротский суд с заявлением, чтобы стать чрезвычайным опекуном. Это может быть как семья, куда прибыл ребенок, так и семья, которая уже выполняет функции приемной, гостевой или опекунской семьи в Латвии. Или украинская семья, с которой ребенок прибыл.
Сиротский суд проведет переговоры с потенциальным чрезвычайным опекуном, узнает всю информацию о конкретном ребенке, мотивацию и способность стать чрезвычайным опекуном. Сиротский суд обязательно поинтересуется мнением ребенка — оно будет оценено в соответствии с его возрастом и способностью принимать самостоятельные решения.
Если в Латвию прибыла группа детей из украинского детдома. В случае, когда прибывшие группой дети не хотят разлучаться, их размещают в учреждениях ухода (интернатах) вместе, сохраняя и поддерживая их связь со знакомыми им людьми. Возможность размещения таких детей по отдельным экстренным опекунам в этом случае уже не рассматривается. Законным представителем таких детей становится руководитель конкретного учреждения ухода.
Помощь для детей и опекунов. Экстренный опекун получает от государства пособие 171 евро в месяц, вне зависимости от числа детей под его опекой, а также ежемесячное детское пособие: не меньше 215 евро на каждого ребенка до семи лет и 258 евро — от семи до 18 лет включительно.
Предусмотрено также отдельное пособие на покупку одежды и мягкого инвентаря (постельного белья, одеял, подушек, матрацев и т. д.) в соответствии с суммой, предусмотренной обязательными правилами муниципалитета, которая определена для детей, помещенных в приемную семью. Пособие можно заменить выдачей одежды, обуви и других необходимых ребенку вещей. Самоуправление может принять решение и о других услугах для улучшения положения ребенка. Для получения всех пособий опекун должен написать заявление в самоуправление — оно выплатит пособие, которое затем покроет государство.
Какой статус в Латвии у бегущих от войны семей?
Евросоюз активировал Директиву временной защиты для людей из Украины, спасающихся от войны. Виза для въезда в шенгенскую зону украинцам уже давно не нужна, но безвизовый режим позволял провести в ЕС только 90 дней — директива этот срок упраздняет. Для начала временная защита будет действовать один год. Если ситуация не улучшится, автоматически продлевать по полгода. Если же ситуация позволит украинцам вернуться, действие директивы остановят.
Статус временной защиты дает возможность украинцам свободно перемещаться по Европе, получить доступ к рынку труда и жилья, социальную и медицинскую помощь, образование. А не ждать месяцами решения о предоставлении убежища в стране, где заявление подано. Дети, прибывшие без родителей или других родственников, получают право на опекуна и доступ к школьному образованию.
Эти права привязаны не ко всему ЕС, а к конкретному государству. Чтобы ими воспользоваться, надо обратиться за разрешением на проживание в органы власти, занимающиеся вопросами временной защиты. В случае Латвии надо обращаться сперва в Пограничную службу, а затем оформить в Управлении по делам гражданства и миграции долгосрочную визу с правом на трудоустройство.
Полная информация для въезжающих в Латвию беженцев с Украины.
Какие психологические нюансы надо иметь в виду?
В Центре приема беженцев в Рижском доме конгрессов можно получить помощь от кризисного психолога центра Skalbes. Также министерство здравоохранения предлагает возможности для психологической поддержки взрослым и детям. Полная информация о доступной психологической помощи.
"Необходимо понимать, что человек, переживший угрозу жизни, возможно, и смерть близких, вынужденный бежать из своей страны, своего дома, получил травмирующий опыт и испытывает большой стресс, — отмечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. — Он не всегда может быть спокойным и вести себя адекватно. Общение и взаимодействие с ним может быть вовсе не гладким и простым. Вполне вероятно, что человеку потребуется серьезная психологическая помощь. Поэтому стоит иметь под рукой номера телефонов специалистов.
Важно заранее проговорить границы — что в вашем жилье можно и что нельзя, как принято и как не принято. А то потом может выясниться, что у принятых вами людей был другой уклад жизни, который никак не соответствует вашему. Но сразу об этом никто обычно не думает.
Помимо оказания материальной помощи, важно как можно быстрее наладить связь беженца с его близкими, поэтому ему нужен мобильный телефон и доступ к интернету. Возможность связаться с близкими и быть в курсе — очень важный аспект.
Многим важно быть и чувствовать себя полезными. Стоит дать им возможность тоже вносить свою лепту в быт дома и семьи, которые их приняли. И конечно, большинству из них очень важно выговориться — общение это то, к чему надо быть готовым. Стоит учитывать желание человека выговорится, так и его желание не рассказывать те или иные вещи.
Совместное жительство — это очень серьезный шаг, поскольку вам и вашим близким придется не только поменять свой привычный уклад жизни, но и тратить дополнительные средства и время на оформление бумаг, искать или приобретать необходимые вещи (начиная со средств гигиены), отвозить и привозить, объяснять какие-то очевидные для нас вещи, например, как пользоваться местным общественным транспортом, служить переводчиком. Это требует не только терпения, но и реального наличия условий, денежных средств и свободного времени. Стоит задуматься, готовы ли вы в полной мере взять такую ответственность?"
Юридические нюансы помощи
В интервью Delfi TV юрист Латвийского центра по правам человека Эдгарс Ольшевскис обозначил ряд юридических тонкостей, которые полезно знать.
Помощь — безвозмездна. Он указывает на то, что желающие помочь беженцам не должны брать за это плату. От получателей помощи нельзя требовать подписывать свидетельства того, что у них нет претензий к качеству полученных товаров — бегущего от войны человека такое навязывание ответственности может запугать.
Юридическая помощь. Желающие разместить у себя знакомых украинских беженцев могут обращаться за помощью в оформлении всех документов в Управление гражданства и миграции, НГО "Gribu palīdzēt bēgļiem", Латвийский центр по правам человека, Бюро омбудсмена. В последние две организации можно смело обращаться за специфической юридической помощью, если она необходима. Также 84 латвийских присяжных адвоката выразили готовность давать бесплатные консультации украинцам, бегущим от войны.
Социальная помощь. Единая регуляция статуса украинских беженцев в ЕС теоретически должна обеспечить то, что человек получит одинаковую социальную помощь, вне зависимости от того, в каком городе Латвии поселится.
Работа. Временный статус дает возможность беженцам работать. Единственная проблема, которая может возникнуть, может быть связана с нехваткой знаний госязыка. Юрист выразил надежду, что в нынешних обстоятельствах такой преграды государство чинить не будет.
Банки. Все проблемы с открытием счета в банках Латвии, которые возникли у беженцев поначалу, теперь решены, утверждает Ольшевскис.
Какое медобслуживание положено беженцам?
Руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии РСУ Гиртс Бригис в интервью Delfi TV отметил, что людей на войне и беженцев принято называть "персонами повышенного риска" — у них может быть много проблем со здоровьем. В том числе у латвийских эпидемиологов нет убедительной информации о развитии пандемии в Украине. Он предложил быть внимательным к въезжающим, чтобы предотвратить вспышки ковида и осложнения во время болезни.
Министерство здравоохранения Латвии опубликовало информацию о доступности медицины украинским беженцам.
Медуслуги — бесплатно. Граждане Украины, которые приедут и разместятся в Латвии, смогут получить оплаченную государством медицинскую помощь, в том числе медикаменты, доступные жителям Латвии. Им не надо делать пациентских взносов. Отмечено, что в частном порядке многие врачи и медучреждения готовы принимать беженцев вне очереди и сверхурочно. Есть предложения для беременных, от объединения доулл и так далее. Все очен отзывчивы.
Без сертификатов и тестов. Для въезда в Латвию беженцам не нужен сертификат вакцинации и не требуется делать тест на Covid-19. Но желающие получают возможность сделать тесты и прививки за счет государства.
Для получения медицинских услуг беженцам не надо показывать сертификат Covid-19, нужен только удостоверяющий личность документ — паспорт и/или виза, постоянный вид на жительство. Также беженцы могут без сертификата вакцинации устроиться на работу до 1 апреля.
По вопросам, связанным во здоровьем, беженцев призывают обращаться на английском и русском языках по телефону 80001234 (понедельник-четверг 8.30-17.00, пятница — 8.30-15.00 (на английском и русском языках). С зарубежных номеров: +371 67045005.
Какая социальная помощь доступна?
Гарантированный доход. Директор департамента благосостояния Рижской Думы Ирена Кондрате сообщила, что у каждого беженца есть право на пособие по гарантированному уровню доходов (GMI) — это та же сумма, которая положена всем жителям Латвии: 109 евро на первого члена семьи и 79 евро на каждого следующего члена семьи.
Кризисное пособие. У беженцев есть возможность обратиться за кризисным пособием, утверждает Кондрате. Его размер для отдельно проживающего лица — до установленной государством минимальной месячной заработной платы (500 евро). Семье — до двух установленных государством минимальных месячных заработных плат.
Еда и вещи. Нуждающиеся могут обратиться за европакетами продовольствия, которые включают еду, школьные принадлежности и гигиенические товары. Одежду и гигиенические товары обеспечивает Красный крест, представитель которого сидит в Доме конгрессов. Беженцам также выдают сим-карты с трехмесячным безлимитом по Европе и Украине, и проездные билеты на транспорт.
Образование. Мэр Риги Стакис сообщил, что ищет помещение, в котором могла бы располагаться украинская средняя школа — существующие не вмещают всех школьников. Большинство хочет продолжить обучение на украинском. Также дети беженцев смогут продолжить профессиональное обучение в учебных заведениях Латвии. В том числе, в сфере музыки, искусства, дизайна и так далее.
Куда обращаться за помощью?
Центр приема беженцев в Рижском доме конгрессов открыт в рабочие дни с 8.30 до 17.00.
Он работает по принципу "одной остановки". В нем можно попасть на прием сразу многих государственных и муниципальных служб — Государственной погранохраны (документы и статус), Государственной пожарно-спасательной службы (размещение), Управления по делам гражданства и миграции (виза), Госслужбы занятости (работа), Национальной службы здравоохранения (медпомощь), Департамента благосостояния Рижской думы (соцпомощь и пособия) и других.
В выходные, когда Центр не работает, можно обращаться на круглосуточный телефон муниципального центра приема звонков 80000800.
Подробно о разных видах помощи украиснким беженцам в Латвии — здесь.