Хорошие манеры на депозитных пунктах: на что обращать внимание при сдаче тары

Приближается к завершению шестимесячный переходный период в депозитной системе. С 1 августа в торговых точках смогут находиться только упаковки напитков, маркированные латвийским депозитным знаком. За это время в обществе уже сложились привычки, связанные со сдачей депозитной упаковки, а также понемногу формируется модель поведения в депозитных пунктах.

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Учитывая, что количество сдаваемой депозитной упаковки превышает один миллион в день, можно сделать вывод, что большая часть общества успешно включила новые привычки в свою повседневную жизнь.

Но чтобы система могла полноценно работать, а в пункте сдачи упаковки было приятно находиться каждому из нас, общество с ограниченной ответственностью SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) делится рекомендациями, как легко и просто сдать упаковку на депозитных пунктах.

1. Используйте сумки, пакеты или ящики многоразового использования

Для доставки пустой упаковки в депозитный пункт DIO предлагает использовать сумку или тканевый мешок многоразового использования. Поскольку многие пользователи системы после сдачи упаковки направляются в магазин, чтобы совершить повседневные покупки и отоварить полученный депозитный купон, в этом же пакете можно будет принести продукты домой, а также сэкономить и не навредить окружающей среде (не надо будет покупать новый пакет у кассы).

Если в депозитный пункт планируется сдать большое количество упаковки, которую доставят на автомобиле, то рекомендуем перевозить упаковку в контейнерах многоразового использования, которые также пригодятся для хранения упаковки дома, например, в ящиках из различных материалов. Но если используются картонные коробки, которые затем планируется выбросить, рекомендуем их сплющить, прежде чем выбросить в контейнеры.

2. Помещайте в контейнеры только подходящую упаковку

Контейнеры устанавливаются возле депозитных пунктов для того, чтобы в них можно было выбросить всю пластмассовую, металлическую или стеклянную упаковку из под напитков, которую не принял таромат. К сожалению, последние месяцы показали, что жители стали выбрасывать в них бытовые и несортированные отходы – такие недобросовестные действия вредят окружающей среде, а также влияют на графики вывоза контейнеров, в результате чего возле депозитных пунктов может возникнуть беспорядок. Мы призываем заботиться о приятном окружении ради себя и других пользователей системы и использовать контейнеры возле депозитных пунктов только для утилизации упаковки, не принятой тароматом, или, например, взятых с собой картонных коробок.

3. Полностью опорожняйте сдаваемую упаковку

Один из критериев, по которым таромат принимает депозитную упаковку, – абсолютно пустая упаковка. Мы также советуем сполоснуть упаковку из-под пива, соков и сладких напитков во избежание утечки остатков в сумку, автомобиль или сам таромат, из-за чего в депозитных пунктах могут возникать неприятные запахи, в особенности в киосках под открытым небом. Тем самым вы также снизите риск испачкать датчики тароматов – если датчики пачкаются, таромат нуждается в более частом обслуживании, в свою очередь, для пользователей это означает ограничение возможностей сдать упаковку в конкретном таромате.

4. Проверьте этикетку на упаковке

Два наиболее существенных фактора, которые нужно проверить при сдаче пустой депозитной упаковки – наличие на этикетке продукта разборчивого штрихкода и латвийского депозитного знака. Несмотря на то, что штрихкод и депозитный знак на этикетках большей частью печатаются, на импортные товары, а также на местные напитки без депозитного знака, которые производитель не успел распродать, данная информация может наноситься в виде наклейки. Такие наклейки проверяются и регистрируются оператором депозитной системы, поэтому их можно смело сдавать в депозитную систему.

Перед сдачей упаковки в таромат надо убедиться в ее принадлежности к депозитной системе, введя штрихкод упаковки в специальный инструмент проверки, размещенный на сайте https://depozitapunkts.lv/#vai-iepakojums-ieklauts.

5. Помещая упаковку в таромат, следуйте указаниям

Чтобы таромат успешно принял депозитную упаковку, необходимо учитывать еще несколько важных аспектов. Во-первых, упаковку нужно помещать в таромат дном вперед – это также указано в инструкции, размещенной на таромате. На инструкции к небольшим моделям тароматов, которые в основном устанавливаются на заправочных станциях и в небольших магазинах, указан еще один важный нюанс – сдавать упаковку нужно штрихкодом вверх, чтобы датчики таромата могли его считать.

Во-вторых, в таромат нужно класть только саму упаковку, а не руку полностью – если рука будет всунута слишком далеко, на экране появится соответствующее сообщение, информирующее пользователя.

Проверьте форму сдаваемой упаковки – упаковку нельзя сплющивать или рвать, поскольку тогда таромат не сможет распознать штрихкод и депозитный знак, а также форму бутылки. Так, например, если в результате изменения температуры ПЭТ-упаковка изменила форму, то решение очень простое – нужно открыть крышку бутылки и выровнять давление.

Foto: depozit pudeles

Депозитная система – это практический шаг на пути к более чистой Латвии как для нас, так и для будущих поколений, и он поможет направить поведение изготовителей, торговцев напитками и общества в более дружественное по отношению к климату русло, одновременно предоставляя возможность полноценно утилизировать наиболее распространенную упаковку напитков.

Управляющим депозитной системой в Латвии является общество с ограниченной ответственностью SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO), объединившее ведущих изготовителей и розничных торговцев напитками и в местном, и в балтийском масштабах.

Если несплющенную упаковку с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, ее можно отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp.