Хорватия открывает границы для жителей десяти стран ЕС, в том числе Латвии

Хорватия в четверг без каких-либо ограничений открыла границы для граждан десяти стран ЕС, в том числе Латвии. Тем самым государство поддерживает жизненно важную для него отрасль — туризм.

Ограничения отменены для стран с аналогичной ситуацией по распространению коронавируса.

Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия.

В Хорватии с 4,2 млн населения зарегистрировано немногим более 2000 случаев заболевания Covid-19, умерло немногим более 100 человек.

Список разрешенных стран будет со временем расширен, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.