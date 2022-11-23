"Отправь себя в Китай!" — так называется организованная ГАО Latvijas pasts новая акция. Можно выиграть поездку в Китай, но для участия необходимо что-то приобрести на китайском сайте онлайн-покупок AliExpress, со ссылкой на LTV сообщает портал rus.lsm.lv.

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Кампания организована в сотрудничестве с одним из туристических агентств Латвии. Приз в размере 4000 евро будет выплачен из маркетингового бюджета предприятия. Главное условие акции — покупка в международном интернет-магазине AliExpress.

На вопрос, почему именно они, в Latvijas pasts заявили, что AliExpress является важным торговым партнером латвийского предприятия — не менее четверти оборота компании приходится на поставки из него.

По словам председателя правления Latvijas pasts Мариса Вилцанса, Латвия заинтересована в том, чтобы Рига стала балтийским транзитным узлом для грузовых авиаперевозок, в том числе почтовых. Кроме того, у Латвии исторически сложилось хорошее сотрудничество с китайскими поставщиками.