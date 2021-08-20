Хотя бы одну дозу вакцины получила половина жителей Латвии старше 12 лет
Foto: F64

Хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получила уже половина жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья и подсчеты агентства LETA.

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Всего в Латвии сделано 1 447 308 инъекций, первую дозу получили 715 381 человек, а процесс вакцинации завершили 731 927 человек. Завершившими вакцинацию считаются те, кто получил обе дозы вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna, а также одну дозу Johnson & Johnson.

На начало апреля в Латвии по примерным подсчетам проживало 1 653 049 человек старше 12 лет. Это значит, что одну дозу получили 49,91%, а завершили процесс вакцинации 44,28%.

В четверг от Covid-19 было привито 4383 человека, из которых 2253 человека получили первую дозу вакцины, 1777 человек получили вторую дозу, а 353 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется только одна доза.

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LETA

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LETA
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