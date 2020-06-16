Хозяевам огородов на Сканстес нашли новое жилье

Самоуправление поможет живущим на территории бывших огородов на Сканстес рижанам. Им будет предложено новое жилье и другая социальная помощь, сообщает Департамент развития города Рижской думы.

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Договор о временной аренде земли в свое время был заключен с 83 людьми. Часть из них, получив сообщение о том, что до 31 декабря 2017 года участки нужно освободить, добровольно на это согласилась и использовала предложение думы арендовать землю под огород в другом месте Риги. Однако часть согласилась это сделать только в этом году после многократных предупреждений от самоуправления, в результате чего проект благоустройства территории тормозился.

Некоторые люди, живущие на огородах, не имеют другого места жительства. Департамент развития города вел с ними индивидуальные переговоры. Несколько человек от помощи самоуправления отказались, остальным нашли другое жилье и предоставили медицинскую и социальную помощь.

На территории бывших огородов уже идет подготовка к строительству. До 2022 года планируется создать там зеленую зону для горожан и систему отвода и накопления дождевой воды. Будет посажено более 1000 деревьев и 755 кустарников, а также появятся новые улицы.