Хозяин съемной квартиры отключил электричество семье, в которой ребенку нужен кислородный аппарат

В результате ссоры, вспыхнувшей из-за аренды жилья, хозяин в Риге отключил электричество снимавшей квартиру семье, в которой живет ребенок, нуждающийся в работающим на электричестве кислородном аппарате, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Миланы Барановой, ее семья четыре года снимала квартиру в доме на улице Маскавас в Риге. Перед Рождеством арендодатель Алексей Кашкаров, гражданин Израиля, заявил, что хочет расторгнуть договор 11 января. "Я написала в ЖЭК. Мне ответили, что это незаконно. У нас нет долгов, у нас нет долгов за электричество", — рассказала женщина программе.

Когда попытка расторгнуть договор об аренде провалилась, хозяин жилья отключил в квартире электричество. Однако в семье живет мальчик, жизнь которого из-за редкой болезни зависит от дыхательного аппарата, возле которого он проводит всю ночь. Ночью мальчик должен спать с респираторной маской на лице, которая обеспечивает ему дополнительный кислород, необходимый, чтобы не умереть в тот момент, когда у него начнутся проблемы с дыханием.

Хозяин квартиры отказался разговаривать с "Панорамой" и под предлогом сильной занятости попросил перезвонить позже, однако позже мужчина на звонок не ответил.

Передача рассказывает, что Кашкаров и этот дом попали в поле зрения правоохранительных органов и журналистов еще в 2015 году, тогда Кашкаров отключил жильцам все, в том числе воду и отопление, а в других квартирах поставил новые замки, вынудив жильцов ночевать на лестнице в подъезде. Таким образом, по информации передачи "Панорама", Кашкаров избавлялся от арендаторов, которые не соглашались на повышение кварnплаты.

В Комитете по жилищным вопросам Рижской думы рассказали "Панораме", что "любые арендные отношения должны решаться законным путем", а отключать услуги лицам с действующим договором некорректно. "Комитет по жилищным вопросам Рижской думы тоже с ним [Кашкаровым] работал. Как видно — безрезультатно", — призналась представитель Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы Инга Гулбе.

Семья уже подала заявление о прошении стать в очередь на квартиру. Перед ними еще 28 семей с детьми-инвалидами, и очередь идет медленно. После инцидента социальная служба также связалась с семьей и пообещала найти быстрое решение. Пока что семью приютили хорошие друзья, сообщает LTV.