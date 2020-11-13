Хозяйственные и мебельные магазины по выходным будут закрыты
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С 14 ноября и до конца режима чрезвычайной ситуации хозяйственные и мебельные магазины в торговых центрах будут закрыты в выходные и праздничные дни. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров по предложению Минэкономики.

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На созванном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем внеочередном заседании Кабинета министров было рассмотрено предложение Минэкономики дополнить комплекс мер безопасности тем, что на выходных и в праздничные дни во время чрезвычайного положения в торговых центрах будут закрыты также магазины хозтоваров. Магазины хозяйственных товаров были вычеркнуты из списка магазинов товаров первой необходимости, работа которых по выходным разрешена.

Торговыми центрами считаются здания, площадь которых превышает 10 000 квадратных метрах и в которых работает минимум 10 разных продавцов или поставщиков услуг.

Под запрет попадают такие магазины как Jysk и Cenu klubs, а Drogas остается работать, как и другие магазины гигиенических товаров.

Depo, K-Senukai, Kurši, Ikea и другие подобные магазины могут работать по выходным только в том случае, если площадь магазина не превышает 10 000 квадратных метров.

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