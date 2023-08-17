Хроническая "пробка" на мосту в Салацгриве: Эстония интересуется, в чем проблема

Транспортный департамент Эстонии запросил у латвийских коллег информацию о техническом состоянии моста через Салацу в Салацгриве на магистрали Via Baltica. В это месте постоянно образуются пробки, а после летних концертов в Таллине длина заторов достигала шести километров.

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До сих пор проблем с пропускной способностью проходящей через три страны Балтии автомагистрали Via Baltica не возникало. Однако пробки на мосту в Салацгриве этим летом вынудили Транспортный департамент обратиться за комментарием в Латвию, сообщила ERR руководитель автодорожной службы Министерства климата Эстонии Юлия Бергштейн.

Мост через Салацу в Салацгриве не ремонтировался много лет. Сейчас транспорт может пересекать его только по одной полосе, чтобы не перегружать изношенные конструкции. Поэтому въезд на мост регулируют светофоры. Большие пробки перед мостом могут возникать в выходные, особенно летом, когда на шоссе много фур и легковых автомобилей.

В первой половине августа в Таллине проходили концерты Depeche Mode и Weekend, которые привлекли тысячи зрителей из Латвии и Литвы. В минувшие выходные перед мостом в Салацгриве образовалась шестикилометровая пробка.

Мост не ремонтируется потому, что у самоуправления Лимбажского района, которому он принадлежит, нет необходимых средств, а Министерство сообщения Латвии отказалось принять мост в собственность, заявил Baltic News глава самоуправления Дагнис Страубергс.

"Мы надеемся на государственные субсидии и неоднократно просили министерство перенять мост, но оно пока отказывается. Однако мы должны понимать, что этот мост имеет международное значение и является частью транспортной сети TEN-T. Мост обслуживает международные перевозки — как военные, так и гражданские", — добавил он.

Как сообщила заместитель госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе, Латвия надеется получить средства на реконструкцию моста из Фонда военной мобильности ЕС. Ремонт моста может продлиться примерно полтора года.