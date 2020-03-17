Хроника пандемии. Границы закрыты, латвийцы пытаются вернуться. Что произошло 17 марта

С 17 марта прекращено пассажирское сообщение с другими странами. Не успевшие вернуться латвийцы ищут способы попасть на родину. Портал Delfi коротко обобщает главные новости понедельника.

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Главное: около 3 000 человек ждет репатриации

Границы закрыты, вернуться успели не все. Согласно данным Консульского регистра, за пределами Латвии на данный момент ждут репатриацию 2849 латвийцев, и это количество будет расти.

МИД опубликовал список паромных рейсов для репатриантов. Он будет пополняться.

Польша очень долго не хотела пропускать через свою территорию латвийцев и литовцев. Огромная очередь из машин стояла на мосту, у людей не было еды и возможности сходить в туалет. Потом пограничники согласились пропустить литовцев, но те поступили по-братски и без латвийцев ехать отказались. Стоящие в очереди перегородили дорогу и перестали пропускать поляков. Портал Delfi поговорил с "бунтовщиками". В итоге их пустили на паром.

Первый автобусный конвой из Польши пересек границу, латвийцев сопроводили до границы.

Очередь на литовско-польской границе составляет 50 км. Польша обещает открыть контрольный програнпункт в Лаздияй-Огородники.

Для репатриантов введена специальная анкета. Они должны письменно пообещать, что не будут нарушать карантин.

Находящиеся в Латвии иностранцы тоже пытаются вернуться. Для россиян будет организовано три рейса "Аэрофлота".

Что еще произошло в стране?

Магазины, банки и почта переходят на новый формат работы.

Число заболевших в Латвии выросло до 60. Заболел в том числе один ребенок, садик, куда он ходил, закрыли.

Родители другого детсадовца попытались скрыть, что они были в опасной зоне. У них будут проблемы.

Латвия поможет людям, работающих в сферах, которые больше всего пострадали из-за вызванного коронавирусом кризиса. Им будет выплачиваться до 75% зарплаты, потолок выплат — 700 евро.

Передвижение между городами и городской общественный транспорт пока остаются, но уменьшается количество рейсов. Даугавпилс отменил бесплатный проезд в транспорте.

Самоуправления и частные лица пытаются помочь карантинщикам. Например, Линда Мурниеце готова предоставить им гостиницу по цене "сколько дадите". Правда, эпидемиологи считают, что это не очень хорошая идея.

Эпидемиологи говорят, что весь коронавирус пока что "импортный", заражений внутри страны не было.

Портал Delfi проверил, правда ли, что Латвия запасается не только гречкой, но и патронами. Нет, неправда.

Что произошло в мире: главное

ВОЗ выяснил, что ибупрофен, возможно, повышает смертность при коронавирусе. Лучше принимайте парацетамол.

Во Франции штрафуют за выход из дома по неуважительной причине. Покупать еду и выгуливать собак пока можно.

В Германии закрыли магазины, рестораны, школы и все развлекательные заведения, ограничено перемещение внутри страны.

В США испытали вакцину от коронавируса, первым добровольцем стала 43-летняя жительница Сиэтла, которой очень хотелось "сделать что-то важное" в жизни.

Украина принимает крайне жесткие меры по борьбе с эпидемией и временно поднимает зарплаты медикам на 200%. А еще в Киеве задержали группу злоумышленников, которые, угрожая оружием, забрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок.

Россия приостановила выдачу виз, число заболевших в ней выросло до 114, а "Яндекс" запустил платформу для дистанционного обучения школьников.

В Эстонии уже 225 больных, в Литве — 22.

Китай постепенно выздоравливают. Теперь туда бегут люди из Европы.

Австралийские ученые выяснили, что иммунная система борется с коронавирусом так же, как с гриппом.