Human Rights Watch недовольна мягким отношением ЕС к Польше из-за мигрантов

Спровоцированный Беларусью миграционный кризис не освобождает Польшу от обязанности соблюдать права человека, Брюссель должен убедить Варшаву сделать защиту жизней приоритетом, подчеркнули в HRW.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Еврокомиссию в слишком снисходительном, по мнению HRW, отношении к Польше в вопросе о положении мигрантов на белорусско-польской границе. Тот факт, что миграционный кризис спровоцирован Беларусью, не освобождает Польшу и европейские институты от их обязательств в сфере прав человека, Брюссель должен убедить Варшаву сделать защиту человеческих жизней приоритетом, заявила HRW в среду, 24 ноября.

Правозащитники считают, что не только Беларусь, но и Польша цинично используют кризис с мигрантами в собственных целях: и Минск, и Варшава прибегают к таким цифровым СМИ, как Twitter, для распространения сообщений о предполагаемых нападениях, которым подвергают мигрантов силовики по другую сторону границы. Правозащитники обвинили политическое руководство обеих стран в использовании СМИ для достижения целей, граничащих с пропагандой.

В заявлении HRW отмечается, что Еврокомиссия до сих пор публично не прокомментировала жесткие действия Польши на границе с Беларусью и не потребовала отменить запрет на доступ СМИ и гуманитарных организаций к приграничным территориям. Вытеснение мигрантов польской погранслужбой нарушает закрепленное в ЕС право на убежище и, в нарушение норм польского и европейского права, создает для них бесчеловечные и унизительные условия, подчеркнула HRW.

Механизм распределения мигрантов

Кроме того правозащитники призвали Минск немедленно прекратить использовать мигрантов в собственных целях, включая их транспортировку к польской границе, обеспечить доступ гуманитарной помощи к нуждающимся и предоставить возможность вернуться на родину тем, кто этого пожелает.

HRW предложила временный механизм распределения мигрантов в странах ЕС. По мнению правозащитников, поданные в Польше ходатайства об убежище должны объективно рассматриваться в других странах Евросоюза.

Гибридная атака Лукашенко на ЕС

Усилившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Сложнее всего ситуация — в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют правителя Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на ЕС в отместку за введенные против Минска санкции.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы. В интервью BBC Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию ЕС. Он требует, чтобы мигрантов, находящихся в Беларуси, приняла Германия. 22 ноября Берлин ответил отказом. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского руководства и тех, кто несет ответственность за доставку беженцев из ближневосточных стран в Минск.