Хуже не будет? Подкаст "Стакан наполовину": чего ждать от президента Ринкевича?
Foto: DELFI

8 июля автора концепции "латышской Латвии" Эгилса Левитса на посту президента сменит сторонник строительства "политической нации" Эдгар Ринкевич. Во втором выпуске подкаста "Стакан наполовину" журналист Delfi Данута Дембовская вместе с политологами Юрисом Розенвалдсом и Илгой Крейтусе подводят итоги четырехлетнего срока Левитса и прогнозируют, каким будет Ринкевич в должности главы государства.

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  • Говорят, что истинный "архитектор" роспуска 10-й Сейма в 2011 году — глава Президентской канцелярии Валдиса Затлерса, тогда еще молодой политик Эдгар Ринкевич. Означает ли это, что в 2023 году Латвии достался президент, способный на решения?
  • Левитс поблагодарил Лиану Лангу за кампанию Atkrievisko Latviju, а Ринкевич не исключает, что иногда будет говорить по-русски. Что ждать от президента в сфере межэтнических отношений?
  • Правительство Кришьяниса Кариньша скорее мертво, чем живо. Рискнет ли после 8 июля президент Ринкевич отключить Кабинет министров от аппарата искусственной поддержки жизни?
  • Почему Кришьянис Кариньш уже стал "камнем на шее" "Нового Единства"? И каковы шансы Национального объединения оказаться в оппозиции?
  • Примет ли Сейм исторические решения о ратификации Стамбульской конвенции и правовому признанию гражданского партнерства, на чем настаивает Ринкевич? И способно ли наше общество принять президента, который не скрывает свою нетрадиционную ориентацию?


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