“Хватит.” Начальник Госполиции Интс Кюзис объяснил причины отставки

Сегодня Начальник Государственной полиции Интс Кюзис написал заявление об отставке с должности. Он считает, что новой полицией должен руководить новый начальник .

Решение об отставке Кюзис принял в Рождество. “Я понял, что хватит. Одно дело - что я уже сделал, но вопрос в том, что я могу дать завтра, в ближайшее время”, - сказал журналистам Кюзис.

“В последние годы в Государственной полиции фактически многое сделано. Проведена оценка функций полиции, разработана и принята новая форма полиции, новые трафареты. Государственная полиция готова к новому прыжку и новому развитию и это должен сделать новый начальник Государственной полиции”, - заявил Кюзис.

Кюзис сказал, что последние восемь с половиной лет на должности начальника полиции прошли на одном дыхании и не было ни мгновения на передышку. Он отметил, что пока не готов нянчить внуков и хочет продолжить служить обществу.

Кюзис передал главе МВД рекомендации, кого можно назначить на его должность. “В полиции есть люди, из кого выбирать”, отметил начальник. Он отрицает, что на его отставку повлияли сложные отношения с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом (KPV LV), который ранее грозился отправить Кюзиса в отставку, если кто-то из высокопоставленных полицейских будет пойман на правонарушениях.

“Я, как руководитель ведомства в ежедневной работе обеспечивал то, чтобы каждый начальник контролировал, что каждый полицейский выполняет обязанности со всей ответственностью”, -сказал Кюзис указав, что любые подозрения в правонарушениях, падающие на полицейских, являются чрезвычайным случаем.

В числе главных событий карьеры он назвал формирование латвийской полиции в 1991 году, начало его работы в Риге в 1999 году, борьбу со спайсами в 2008 году и трагедию в золитудском магазине Maxima в 2013 году. Кюзис отметил, что он один из немногих сотрудников полиции, присутствовавших при её формировании и всегда гордился своей профессией.

Как уже сообщалось, последним рабочим днем Кюзиса на должности начальника полиции будет 10 февраля. Глава МВД Гиргенс принял его отставку.