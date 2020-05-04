"И на этот раз найдем правильный путь из кризиса". Левитс напомнил о силе, мудрости и дальновидности народа Латвии

"Как и в другие решающие моменты, мы и на этот раз найдем правильный путь выхода из кризиса", — заявил президент Латвии Эгил Левитс в своем выступлении после возложения цветов к памятнику Свободы в 30-ю годовщину восстановления независимости Латвии.

Он сказал, что в судьбах народов есть исторические моменты. "То, что мы делаем, совершаем, на долгий срок предопределяет, как будет жить народ, как смогут существовать и развиваться наши язык и культура. Таким был момент 102 года назад, когда в разоренной войной Латвии и оккупированной немцами Риге 38 членов Народного совета провозгласили Латвийское государство", — сказал Левитс.

У них в тот момент не было возможности проводить референдумы и опросы населения, и члены Народного совета руководствовались уверенностью в том, что латыши имеют неотъемлемое право на государство и решение своей судьбы собственными силами.

"И такой же экзистенциальный момент был и ровно 30 лет назад, когда 138 депутатов Верховного совета проголосовали за восстановление независимости Латвии. Они решили, что латыши только в своем государстве смогут обеспечить существование своего народа, языка и культуры", — заявил Левитс.

Он выразил благодарность участникам Народного фронта, всем национальным организациям и движениям, а также всем людям, которые сделали возможным 4 мая и восстановление независимости Латвии.

"30 лет назад мы, латыши, народ Латвии, изменили историю Европы и карту мира. Выход балтийцев из советской империи потряс ее в самых основах и привел в конечном итоге к ее распаду. Балтийский путь был провозвестником падения Берлинской стены и — позже — обновленной Европы. Мы можем гордиться этим", -сказал Левитс.

Он считает, что народ способен в решительные моменты объединяться и принимать правильные решения, чтобы обеспечить будущее и найти выход из кризиса.

"Я уверен, что и на этот раз мы найдем правильный путь для выхода из этого кризиса. Поздравляю всех нас с этим праздником восстановления государства! Нужно помнить, как много сил скрывается в нашем народе, сколько в нас мудрости и дальновидности, чтобы мы могли сами строить свою судьбу так, как нам хочется и как нам лучше. Долгого века Латвии!" — сказал президент.