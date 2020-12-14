Иccледования: у 70 % жителей Латвии есть хотя бы одна вредная привычка

Согласно результатам исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", за последние четыре года на четверть увеличилось количество людей, признающих, что у них есть как минимум одна вредная привычка. К таким вредным привычкам, как курение и употребление алкоголя, добавились нехватка сна, увлечение виртуальной средой и нездоровые привычки питания.

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В общей сложности 70% опрошенных признали, что у них есть одна из вредных привычек. Среди жителей Латвии чаще всего упоминались регулярное курение (26 \%), нехватка сна (24%) и нездоровое питание (23%), за ними следовали чрезмерное увлечение виртуальной средой (10%) и регулярное употребление алкоголя (6%).

"Стремительный скачок числа жителей с вредными привычками от 44% в 2017 году до 70% в этом году можно объяснить тем, что ежегодно и в вопросе о вредных привычках мы предлагаем дополнительные возможности выбора. Некурящий и непьющий человек может посчитать, что у него нет ни одной вредной привычки, однако если посмотреть шире, то окажется, что излишества наблюдаются в других сферах, например, человек проводит слишком много времени в виртуальной среде, неконтролируемо смотрит сериалы или регулярно переедает. Однако положительным является факт, что сейчас люди лучше осознают и способны распознавать те привычки, которые могут причинить вред здоровью, и поэтому могут вовремя начать искать решение", — рассказывает фармацевт Mana Aptieka и заведующая Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.

Неизменным "лидером" в области вредных привычек в последние годы является курение. Больше остальных регулярно курят жители в экономически активном возрасте от 25 до 63 лет. Самый высокий удельный вес курильщиков наблюдается среди мужчин — 39%, кроме того, чаще всего это люди с низким уровнем доходов и полученным основным образованием. В свою очередь, реже других курят женщины (15%) и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (14%).

Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что нарушения сна больше характерны для женщин, чем для мужчин, потому что качество сна могут ухудшить различные гормональные расстройства, однако зачастую проблемы связаны с психологическим стрессом — чрезмерным чувством ответственности за свои домашние или рабочие обязанности. "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" также свидетельствует о том, что чаще всего не высыпаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет (27%), что совпадает с периодом, когда люди обычно планируют пополнение в семье и делают карьеру.

Женщины считают, что питаются более полезно, чем мужчины, однако видно, что чрезмерным поеданием сладостей и употреблением в пищу мучных продуктов чаще увлекаются женщины, а мужчины больше любят газированные и подслащенные напитки. Одинаково часто опрошенные мужчины и женщины регулярно переедают (7%), однако эксперты указывают на то, что это число может быть больше, так как зачастую люди сами не осознают, что регулярно съедают слишком много.

"В человеческом теле существует связь между пищевыми привычками и центрами наслаждения в головном мозге. Еда является одним из способов обретения хорошего самочувствия, особенно сладкие, стимулирующие блюда и напитки. Как и в случае с веществами, вызывающими зависимость, воспоминания о съеденном влияют на работу центральной нервной системы и возникает иллюзия того, что они заставляют чувствовать себя легче и веселее", — говорит специалист центра Vivendi Илзе Максима.

Еще 10% респондентов признались, что значительную часть своего свободного времени проводят в виртуальной среде, из них четверть (26%) являются молодыми людьми в возрасте 18-24 лет, и в целом чаще это мужчины (13%), реже — женщины (8%). В свою очередь, люди постарше проводят меньше времени в интернете, но каждый десятый житель в возрасте от 55 до 63 лет чрезмерно увлекается просмотром фильмов и сериалов.