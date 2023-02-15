ID-карты не будут обязательными до тех пор, пока у человека есть действующий паспорт

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям поддержала в среду, 15 февраля, предложение отказаться от идеи сделать ID-карты обязательными с 1 мая.

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Новые поправки предусматривают, что для лиц с 15 лет, у которых к 30 апреля 2023 года будет только паспорт, паспорт и будет обязательным документом, удостоверяющим личность. Пока не кончился срок действия паспорта, другое удостоверение личности получать не обязательно.

Депутаты отметили, что, хотя карта удобнее в использовании, но в дальнейшем потребуется записать в чипы на этой карте дополнительную информацию, потому что, например, если кто-то идет в поликлинику с ребенком, ему все равно приходится брать с собой паспорт, куда этот ребенок вписан.

Сейчас закон предусматривает, что с 1 мая ID-карты будут обязательны для всех граждан и неграждан Латвии, достигших 15 лет, а паспорт можно будет использовать по желанию.