Идеи по улучшению работы правительства: "Объединенный список" предлагает провести семинар
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Политическая партия "Объединенный список" предлагает провести коалиционный семинар о предстоящей работе, чтобы таким образом улучшить сотрудничество в правительстве.

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Об этом заявили во вторник, 13 июня, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем политики "Объединенного списка" спикер Сейма Эдвард Смилтенс, Эдгар Таварс и Андрис Кулбергс.

Смилтенс подчеркнул, что правительство очень динамично взялось за выполнение ряда задач, включенных в декларацию правительства. В основном есть взаимопонимание по пяти обозначенным Кариньшем темам, только Стамбульская конвенция все еще нуждается в техническом обсуждении.

Таварс заявил, что по просьбе "Объединенного списка" также планируется провести трехсторонние переговоры совместно с Национальным объединением.

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