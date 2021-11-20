Идет сбор подписей для снижения налога на электричество и газ
Foto: LETA

На портале инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей для снижения налога на электричество и газ для всех жителей.

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Инициатор сбора подписей Ольга Виноградова. Она призывает на ограниченный срок — до нормализации цен на рынке или хотя бы до окончания отопительного сезона — снизить какой-нибудь из налогов, влияющих на конечный платеж населения за электроэнергию и газ, — НДС или налог на природные ресурсы.

Такие поправки необходимо внести в ближайшее время. Уже сейчас на латвийские домохозяйства легло бремя, и государство должно пойти навстречу своим жителям в этой кризисной ситуации.

Данные поправки помогут латвийскому обществу просто-напросто пережить эту зиму. Рост цен на электроэнергию и газ уже трудно выдержать многим жителям.

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